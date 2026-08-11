10 provincias de Ecuador tendrán mayor riesgo de incendios forestales hasta el 15 de agosto

Bomberos Quito conbaten incendios forestales registrados en la capital este martes 11 de agosto de 2026.

Entre el 12 y el 15 de agosto de 2026, varias zonas de Ecuador enfrentarán condiciones favorables para la propagación de incendios forestales, debido al aumento de las temperaturas, ráfagas de viento y niveles elevados de radiación ultravioleta.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que los días con mayores temperaturas serán el 13 y 14 de agosto.

Las 10 provincias con mayor riesgo

Según el pronóstico del Inamhi, las zonas con mayor posibilidad de registrar incendios se distribuyen en tres regiones:

Litoral: Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.

Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Interandina: Imbabura, Pichincha y Loja.

Imbabura, Pichincha y Loja. Amazonía: sectores del este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

En total, se identifican 10 provincias con condiciones de mayor riesgo durante este período.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que hasta las 08:20 del 11 de agosto se registraban a escala nacional siete incendios activos y cuatro controlados, principalmente en Pichincha, Carchi, Loja e Imbabura.

¿Por qué aumenta el riesgo?

El escenario responde, entre otros factores, a la elevada temperatura de la superficie del mar frente a las costas ecuatorianas, que genera un ambiente más cálido de lo habitual.

En la Sierra, además, persisten condiciones de estabilidad atmosférica y menor humedad ambiental. Estas circunstancias, combinadas con la presencia de vegetación seca, aumentan la posibilidad de que un incendio se origine y se propague rápidamente.

Para prevenir incendios forestales se debe evitar actividades que puedan generar chispas o fuego en zonas rurales.No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos. Si se detecta humo o fuego reportelo al ECU 911.