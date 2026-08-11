El gol de Robert Arboleda para Sao Paulo ante Bolívar en Copa Sudamericana

El Sao Paulo resistió en los 3.600 metros de altitud de La Paz, que suelen ser temibles para los equipos del llano, y los embates de un desprolijo Bolívar, que apenas pudo rescatar un empate 1-1.

Sao Paulo, campeón de la Sudamericana en 2012, se plantó firme en el estadio Hernando Siles, lejos de su área y con la tenencia del balón le abandonó el ritmo al juego, principalmente en el primer tiempo. Y a los 23 minutos abrió el marcador.

El defensa ecuatoriano Robert Arboleda le ganó a todos en el primer palo con un cabezazo alto batió a un sorprendido portero boliviano Carlos Lampe.

Al Bolívar le costó reaccionar y recién lo hizo en la segunda parte, cuando llegó al Sao Paulo, ya sin el mismo aire en sus pulmones, cerca de su área.

Carlos Melgar a los 63 minutos encontró la igualdad para el once boliviano con un bombazo desde unos 25 metros. Tomó el balón de aire tras un rechazo de la zaga brasileña y lo clavo a media altura contra el palo izquierdo del hasta entonces imbatible portero Rafael.

Tras la igualdad, el Bolívar inclinó la cancha, pero grandes intervenciones de Rafael, la figura del encuentro, y errores en la definición le impidieron lograr la victoria.