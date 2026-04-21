FIFA anuncia venta de nueva tanda de entradas para el Mundial 2026, este 22 de abril

El miércoles 22 de abril, a 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se pondrá a la venta un nuevo lote de boletos para los 104 partidos del torneo más grande del planeta. Los tickets estarán disponibles a partir de las 11:00, y estarán disponibles en FIFA.com/tickets.

Según el máximo organismo del fútbol, los boletos se asignarán por orden de llegada y las compras se procesarán en tiempo real, según disponibilidad, por lo que la confirmación será inmediata. Además de este lote de boletos, se irán liberando boletos adicionales al público hasta la final del 19 de julio, sujetos a disponibilidad.

Se podrán adquirir localidades para las categorías 1, 2 y 3. En algunos casos, también habrá asientos de primera fila. Este lote de entradas forma parte de la fase de venta de última hora, que estará abierta hasta que termine la competición, aseguró la FIFA en un comunicado.

El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Asimismo, podrá elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción "Reservar el mejor asiento".

A 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, ya se han vendido más de cinco millones de entradas para el torneo. Esta edición promete ser la más grande de la historia, con 48 selecciones y 39 días de competencia. Podría superar el récord de asistencia de 3,5 millones de espectadores, establecido en 1994.