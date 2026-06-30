El gol más emotivo del Mundial: Cody Gakpo dedicó su anotación al hijo que perdió antes del torneo

Cody Gakpo dedicó su gol al hijo que perdió antes del Mundial

Más allá del resultado deportivo, uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Cody Gakpo.

El delantero de Países Bajos anotó ante Marruecos en los dieciseisavos de final y, tras celebrar, rompió en llanto mientras señalaba al cielo en memoria del hijo que él y su pareja perdieron durante el embarazo.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Sus compañeros lo rodearon de inmediato para abrazarlo, conscientes del difícil momento personal que atravesaba el atacante del Liverpool.

Días antes del encuentro, Gakpo y Noa van der Bij habían comunicado públicamente la pérdida de su bebé y pidieron respeto por la privacidad de su familia.

El dolor que acompañó al delantero neerlandés

Tras conocerse la noticia, la selección de Países Bajos ofreció al futbolista la posibilidad de abandonar la concentración para acompañar a su familia.

Sin embargo, Gakpo decidió permanecer junto al equipo y continuar disputando el Mundial.

El seleccionador Ronald Koeman y el capitán Virgil van Dijk destacaron la fortaleza del delantero y aseguraron que todo el grupo lo respaldó durante esos días.

El propio Koeman calificó la decisión del atacante como una muestra de gran madurez.

Un gol que no alcanzó para evitar la eliminación

Gakpo adelantó a Países Bajos en el segundo tiempo y su celebración quedó como una de las imágenes más emotivas del torneo.

Sin embargo, Marruecos empató sobre el final del partido y terminó imponiéndose en la tanda de penales para avanzar a los octavos de final.

Aunque la selección neerlandesa quedó eliminada, el gol de Cody Gakpo trascendió el resultado y se convirtió en un homenaje personal que conmovió al mundo del fútbol.