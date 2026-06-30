Francia registra al menos 300 muertes más durante la ola de calor de mayo de 2026

Personas se refrescan en piletas ante la ola de calor en Francia.

Francia registró al menos 300 muertes adicionales durante la primera ola de calor de 2026, a finales de mayo, indicaron las autoridades sanitarias, este martes 30 de junio.

Entre el 24 y el 28 de mayo, Francia vivió una ola de calor de una precocidad e intensidad inéditas y "se produjo 300 decesos adicionales" respecto a una situación normal, es decir casi un 14% más, dijo la directora de Santé publique France, Caroline Semaille.

Esta cifra incluye los fallecimientos por todo tipo de causas, por lo que "no están necesariamente relacionados con la ola de calor o las altas temperaturas", precisó la funcionaria francesa, durante una rueda de prensa.

Las cifras llegan cuando los franceses se recuperan todavía de una segunda ola de calor mucho más prolongada e intensa, que dejó en junio temperaturas superiores a 40ºC de día y un récord de noche más calurosa, con 22ºC de media en el país.

La agencia nacional de salud pública dijo el domingo que, desde el miércoles, se registraron unas 1 000 muertes adicionales en comparación con los meses anteriores, pero el saldo final puede ser mayor.

El 85% de los fallecidos tenía 65 años o más, señalaron las autoridades. Los aumentos más acusados se registraron entre aquellos que murieron en casa, especialmente en París y su periferia.

El director general de los hospitales públicos de París, Nicolas Revel, indicó este martes que el balance de la última ola de calor será superior al de 2025 en su conjunto (5 700 muertos), pero "no cree" que se alcanza la cifra de 15 000 de 2003 en Francia.

El servicio meteorológico Météo-France anunció que un nuevo episodio de ola de calor podría vivirse a partir del fin de semana, con temperaturas por encima de los 35ºC, pero sin precisar su duración.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.