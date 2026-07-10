El golero Courtois desea tomarse 'un descanso' de Bélgica tras eliminación del Mundial

El belga Thibaut Courtois se muestra abatido mientras aplaude a los aficionados tras el partido y la eliminación de su equipo de la Copa Mundial.

El portero Thibaut Courtois deseó poder tomarse 'un descanso' de la selección de Bélgica, una decisión tomada tras la eliminación este viernes ante España en cuartos de final del Mundial de 2026.

El golero del Real Madrid, de 34 años, tuvo que retirarse del campo del Sofi Stadium, en Los Ángeles, cuando el cotejo iba 1-1, por una aparente lesión muscular en la pierna izquierda.

Fue sustituido por Senne Lammens, de 24 años, quien debutó en una Copa del Mundo y dio el rebote que permitió el gol agónico del 2-1 anotado por Mikel Merino.

"De cara a mi futuro con la selección, pues veremos, me gustaría quizás tomar un descanso de la Nations League, ya que no es más importante, y quizás volver para las clasificatorias para la Eurocopa" de 2028, dijo el guardameta al término del cotejo.

"Pero al final es una decisión que tiene que tomar la federación, si ellos me siguen en ese plan o no, si no, quizás hoy era el último partido", agregó.

Guardián del arco de la generación dorada de los Diablos Rojos, el 1 del Real Madrid se retiró entre lágrimas del campo para dar paso a Lammens. En el 1-0 de España, Courtois también brindó un rebote para la diana de Fabián Ruiz.

"Quería continuar pero el entrenador quería a alguien que estuviera al cien por ciento. Le dije a Lammens que estaba ahí para él y le di un gran abrazo, no había mucho más que hacer en ese momento", sostuvo.

"Para los porteros es una sensación de mierda. Es un gran portero y solo se fortalecerá tras esto", añadió. El arquero aseguró que sus lágrimas se debieron a la "frustración" por tener que dejar el campo a pesar de sentirse bien, aunque aseguró que respetó la decisión del seleccionador Rudi Garcia de sustituirlo.

"No estás feliz cuando tienes que dejar unos cuartos de final de un Mundial, pero a veces no puedes cambiar las cosas. Descansaré bien las próximas semanas, veremos de qué se trata la lesión y estaré listo para el comienzo de temporada del Madrid", señaló.

Courtois destacó la calidad de España, que enfrentará en la semifinal a Francia. Consideró que de esa llave saldrá el campeón del mundo.

"España es uno de los favoritos a ganarlo todo (...) Hemos planteado un buen partido ante ellos y hemos plantado mas cara de lo que mucha gente pensaba antes de ese partido, así que estamos orgullosos también", manifestó.