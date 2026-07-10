Argentina vs. Suiza completo y en vivo por YouTube y TikTok de Teleamazonas
La Albiceleste y la 'Nati' se juegan el último boleto a las semifinales del Mundial 2026. El duelo lo podrás ver completo por Teleamazonas.
Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
AFP
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Actualizado:
10 jul 2026 - 16:39
La emoción de los cuartos de final del Mundial 2026 continúa este sábado 11 de julio con el duelo entre Argentina y Suiza. La selección albiceleste buscará dar un paso más en la defensa de su título, mientras que los europeos intentarán prolongar su histórica campaña.
El compromiso se jugará a las 20:00 y se podrá ver completo y en vivo a través del canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle. Además, estará disponible en señal abierta en la página web de Teleamazonas.com
Argentina llega a esta instancia luego de superar a Egipto en un intenso partido de octavos de final, confirmando el protagonismo de figuras como Lionel Messi y un equipo que ha mostrado solidez en los momentos decisivos.
Del otro lado estará una Suiza que ha sorprendido por su orden táctico y carácter competitivo, eliminando a Colombia en una dramática definición por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.
El ganador de este compromiso se instalará en las semifinales del Mundial y se enfrentará al ganador del partido Inglaterra vs. Noruega.
Teleamazonas llevará todas las emociones del encuentro con una transmisión íntegra por YouTube y TikTok, acercando a los hinchas cada jugada, gol y emoción de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. La previa arrancará a las 19:25.
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