Argentina vs. Suiza completo y en vivo por YouTube y TikTok de Teleamazonas

Argentina se enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La emoción de los cuartos de final del Mundial 2026 continúa este sábado 11 de julio con el duelo entre Argentina y Suiza. La selección albiceleste buscará dar un paso más en la defensa de su título, mientras que los europeos intentarán prolongar su histórica campaña.

El compromiso se jugará a las 20:00 y se podrá ver completo y en vivo a través del canal de YouTube y la cuenta de TikTok de Teleamazonas, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle. Además, estará disponible en señal abierta en la página web de Teleamazonas.com

Argentina llega a esta instancia luego de superar a Egipto en un intenso partido de octavos de final, confirmando el protagonismo de figuras como Lionel Messi y un equipo que ha mostrado solidez en los momentos decisivos.

Del otro lado estará una Suiza que ha sorprendido por su orden táctico y carácter competitivo, eliminando a Colombia en una dramática definición por penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

El ganador de este compromiso se instalará en las semifinales del Mundial y se enfrentará al ganador del partido Inglaterra vs. Noruega.

La Fundación FIFA destinará un millón de dólares para afectados por el terremoto en Venezuela

Teleamazonas llevará todas las emociones del encuentro con una transmisión íntegra por YouTube y TikTok, acercando a los hinchas cada jugada, gol y emoción de uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. La previa arrancará a las 19:25.