Hinchas portugueses calientan el ambiente en Miami antes del duelo ante Colombia

Cientos de hinchas portugueses se reunieron antes del partido con Colombia.

La pasión por la selección de Portugal ya se hace sentir en Miami. A pocas horas del decisivo encuentro frente a Colombia por el liderato del Grupo K del Mundial 2026.

Cientos de aficionados portugueses se reunieron en distintos puntos del sur de Florida para alentar a su equipo, con banderas, camisetas y cánticos que tiñeron de rojo y verde la previa del partido.

Uno de los principales puntos de encuentro fue el tradicional restaurante Old Lisbon, en Aventura, donde seguidores de distintas generaciones compartieron la previa.

Entre gastronomía típica, música y muestras de apoyo a la selección los organizadores señalaron que el ambiente fue creciendo durante toda la jornada a medida que llegaban más aficionados.

Portugal busca terminar como líder del Grupo K

Portugal llega al compromiso después de sumar cuatro puntos en sus dos primeros encuentros y necesita una victoria para quedarse con el primer lugar del grupo frente a una Colombia que ya aseguró su clasificación.

El seleccionador Roberto Martínez reconoció que jugar en Miami representa un reto adicional debido a la numerosa comunidad colombiana que reside en el sur de Florida, por lo que espera un ambiente similar al de un partido como visitante.

Cristiano Ronaldo, el gran motivo de ilusión

Gran parte de la expectativa entre los aficionados portugueses gira alrededor de Cristiano Ronaldo, quien disputa el que podría ser el último Mundial de su carrera y continúa siendo el principal referente de la selección lusa.

En los encuentros previos organizados por la comunidad portuguesa, muchos seguidores lucieron camisetas con el dorsal 7 y coincidieron en que la presencia del capitán mantiene intacta la ilusión de pelear por el título.

"Cristiano nos hace creer", expresó una de las aficionadas entrevistadas por CBS Miami durante la reunión en Old Lisbon.