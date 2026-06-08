Homenaje desde el corazón: John Yeboah lucirá el apellido de su madre en el Mundial 2026

A las puertas de la gran cita mundialista, la Selección de Ecuador no solo afina detalles tácticos, sino que también empieza a dejar historias humanas. El extremo tricolor, John Yeboah, sorprendió a todos al revelar que además de usar su tradicional apellido paterno en la espalda también usará el materno: Zamora.

El habilidoso futbolista decidió lucir con orgullo el apellido de su madre, un gesto cargado de profunda emotividad que ya genera aplausos entre los seguidores de La Tri. Esta decisión responde a un deseo íntimo de rendir un homenaje en vida a la mujer que ha sido el motor fundamental de su carrera y su vida.

Para Yeboah, tener la oportunidad de disputar el torneo más importante del planeta con el apellido materno representa una muestra de gratitud por los sacrificios compartidos desde sus inicios en el fútbol europeo. El escenario global de la Copa del Mundo será el testigo perfecto para inmortalizar este reconocimiento familiar.

El anuncio ha tenido un impacto inmediato en el entorno de la Selección de Ecuador, donde el ambiente de camaradería y enfoque de cara al debut es absoluto. Este tipo de detalles no solo humanizan al grupo dirigido por el cuerpo técnico, sino que también fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia de los futbolistas que representarán al país.

Yeboah, consolidado como una de las piezas más desequilibrantes del ataque, buscará que este cambio en su indumentaria se traduzca en una motivación extra sobre el terreno de juego.

Con la indumentaria lista y las emociones a flor de piel, el debut de La Tri se vive con una expectativa inmensa en cada rincón del territorio ecuatoriano. Los aficionados ya esperan ver al extremo desbordar por las bandas, llevando en sus botines la ilusión de más de 17 millones de ecuatorianos y, en su espalda, el nombre de la persona que lo impulsó a cumplir el sueño mundialista.