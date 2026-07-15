¿A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

Vista general del Estadio de Atlanta donde se jugará la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio en un duelo cargado de historia y mucho fútbol, solo uno avanzará a la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde España ya aseguró su lugar tras vencer a Francia.

La segunda semifinal del Mundial se jugará a las 14:00 de este miércoles. En Ecuador será transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com. La previa empezará a las 13:00.

La Albiceleste llega fortalecida tras superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, mostrando una ofensiva letal y la jerarquía de un plantel que busca defender el título mundial. Inglaterra, por su parte, eliminó a la sorprendente Noruega por 2-1 y confirmó el gran momento de una generación.

Cuatro décadas después del legendario duelo en México 1986, ambas potencias vuelven a cruzarse con el objetivo de alcanzar una nueva final del mundo

El ganador de este encuentro se enfrentará a España el domingo 19 de julio en la gran final que se jugará en Nueva York.