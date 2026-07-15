Posible acuerdo entre Cynthia Viteri y ADN para correr por la Alcaldía de Guayaquil

ADN impulsaría a Cynthia Viteri a la Alcaldía de Guayaquil y enviaría a Niels Olsen a Samborondón

Teleamazonas pudo conocer un posible acuerdo entre la exalcaldesa Cynthia Viteri y el movimiento del presidente, Daniel Noboa, ADN, para postularse a la Alcaldía de Guayaquil.

De concretarse, Cynthia Viteri sería la candidata de ADN, movimiento político del presidente Daniel Noboa, para disputar nuevamente el Municipio de Guayaquil.

Se mueve el tablero político en Guayaquil

Con este posible acuerdo también cambiaría la estrategia electoral del oficialismo. Inicialmente, Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional, había sido presentado como precandidato de ADN para la Alcaldía de Guayaquil.

Sin embargo, con la incorporación de Viteri, Olsen pasaría a competir por la Alcaldía de Samborondón. En ese cantón también había sido presentada como precandidata Arianna Burgos, directora regional del Instituto de Economía Popular y Solidaria.

De confirmarse esta decisión, Cynthia Viteri dejaría de participar por Centro Democrático, lista 1, para postularse con ADN, lista 7.

La exalcaldesa llegó al Municipio de Guayaquil en 2019 con el respaldo del Partido Social Cristiano y la alianza con Madera de Guerrero.

Definiciones antes de las elecciones seccionales

Hasta el momento, el oficialismo no ha anunciado cambios respecto a la precandidatura de Andrés Guzmán, asambleísta de ADN, quien continúa como aspirante a la Prefectura del Guayas.

Las definiciones de candidaturas avanzan a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, proceso en el que se renovarán alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales y miembros del Cpccs en todo el país.