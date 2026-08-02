Bomberos controlan incendios forestales en sectores de La Libertad y Tanda en Quito

Cuerpo de Bomberos controlón incendio forestal en La Merced y La Libertad en Quito

"Controlamos el incendio forestal registrado en el sector La Libertad, evitando que el fuego se propague y cause mayores daños", este fue el mensaje del Cuerpo de Bomberos de Quito, tras un arduo trabajo para controlar un incendio en el centro de la ciudad.

Equipos de emergencia trabajaron este domingo, 2 de agosto del 2026, en varios frentes para controlar incendios registrados en el centro y el oriente de Quito.

Las llamas han generado grandes columnas de humo visibles desde varios sectores de la capital.

Las labores de emergencia se concentran en el sector de La Libertad, donde equipos de bomberos combatieron un incendio que provocó una extensa columna de humo.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron cómo el humo cubrió parte del paisaje en el nororiente de Quito, siendo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Bomberos trabajaron para controlar las llamas

Los equipos de emergencia permanecen en la zona realizando tareas de control y extinción del fuego.

Pasdas las 16:40, las autoridades indicaron que habían controlado el incendio y se evitó que las llamas se propaguen hacia otras áreas.

Otros incendios en Tanda y La Merced

Los agentes del Cuerpo de Bomberos también controlaron un incendio registrado en el sector La Cocha, parroquia La Merced.

Además, el equipo de combate de Incendios Forestales controló un incendio registrado en el sector de Tanda.

Incendio en Itulcachi y La Victoria, activos

De forma paralela, otros incendios forestales se registraron en sectores de Itulcachi, ubicado en el oriente de Quito.

Y la reactivación de una emergencia en el sector Victoria de El Quinche por la reactivación de un foco del incendio forestal registrado esta madrugada.

Personal de emergencia también fue desplegado a estos puntos para contener el avance del fuego y reducir el riesgo para los sectores cercanos.

Las autoridades mantienen activos los operativos en ambos lugares y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente a quienes transitan por las zonas afectadas, debido a la presencia de humo.