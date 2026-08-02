Independiente del Valle vence a Deportivo Cuenca y afianza su dominio en la LigaPro

El partido entre Independeinte del Valle y Cuenca se desarrolló la tarde de este 2 de agosto de 2026.

Independiente del Valle continúa demostrando su solidez en la LigaPro. El conjunto negriazul derrotó 1-0 a Deportivo Cuenca en condición de local, en un encuentro correspondiente a la Fecha 23.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 53, cuando el delantero Juan Riquelme Angulo aprovechó su oportunidad para marcar el gol que terminó definiendo el partido y convirtiéndose en la gran figura del cotejo.

Independiente del Valle mantuvo serenidad durante el partido, pero también defendieron su arco, pues los 'colorados' no pasaban de la mitad de la cancha.

Con este resultado, los Rayados del Valle alcanzaron su decimonovena victoria de la temporada, llegaron a 58 puntos y consolidaron su liderato, manteniendo una diferencia de 19 unidades sobre Universidad Católica.

En cambio, Deportivo Cuenca no logró sumar en su visita y permanece con 31 puntos, ubicándose en el octavo lugar de la clasificación.