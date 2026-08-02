ADN inscribe candidatura de Harold Burbano a la Alcaldía de Quito y Giovanna Ubidia a la Prefectura

El movimiento oficialista ADN presentó a sus cartas para las elecciones seccionales en Pichincha.

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) oficializó las candidaturas de Harold Burbano para la Alcaldía de Quito y Giovanna Ubidia para la Prefectura de Pichincha.

Ambos inscribieron sus postulaciones en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) este domingo 2 de agosto del 2026.

¿Quién es Harold Burbano?

Burbano formó parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, donde se desempeñó como ministro de Desarrollo Humano y ministro de Trabajo.

Es abogado y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, además de estudios especializados en protección de derechos humanos e inclusión social.

A lo largo de su carrera en el sector público también ocupó cargos como coordinador general de Protección de Derechos en la Defensoría del Pueblo, viceministro de Inclusión Social y viceministro de Inclusión Económica.

Las prioridades para Quito

Tras la inscripción de su candidatura, Burbano aseguró que su propuesta estará enfocada en la gestión de la ciudad. Señaló que buscará impulsar acciones para mejorar la seguridad, la movilidad, la ejecución de obras y la generación de empleo.

El candidato también indicó que uno de sus objetivos es fortalecer el funcionamiento administrativo del Municipio para que los servicios respondan a las necesidades de los ciudadanos.

Giovanna Ubidia irá por la Prefectura

Durante su intervención, Burbano explicó que la decisión de las candidaturas responde a la organización interna del movimiento político. Destacó el trabajo de Giovanna Ubidia en las zonas rurales y junto a organizaciones territoriales de la provincia.

Según afirmó, esa experiencia será uno de los ejes de su candidatura para dirigir la Prefectura de Pichincha.

ADN inicia la carrera electoral

Con la inscripción de Burbano y Ubidia, ADN entra oficialmente en la contienda por dos de las principales dignidades de Pichincha.

En las próximas semanas se conocerán el resto de candidaturas que participarán en las elecciones seccionales que llevará a los ecuatoarianos a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026.