Brasil vs. Japón: el partido de Supercampeones que el fútbol tardó 24 años en hacer realidad

Japón y Brasil en el estadio de Tokio en Chofu, en un encuentro del 14 de octubre de 2025.

Para miles de aficionados, el duelo entre Brasil vs. Japón no es solo un partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. También representa el desenlace de una historia que quedó inconclusa en el anime Supercampeones (Captain Tsubasa: Road to 2002), donde la esperada final olímpica entre ambas selecciones nunca llegó a mostrarse en pantalla.

Han pasado 24 años desde aquella emisión que dejó a los seguidores imaginando cómo terminaría el enfrentamiento entre Tsubasa Ozora y la poderosa Brasil de Natureza.

Este lunes 29 de junio, a las 12:00 (hora de Ecuador), la realidad le regala al fútbol una escena que parecía reservada para la ficción: Japón y Brasil vuelven a cruzarse en un escenario mundialista, despertando la nostalgia de quienes crecieron con la serie y la emoción de una nueva generación de aficionados.

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Más que un partido por el pase a los octavos de final, el duelo simboliza el encuentro entre la fantasía y la realidad.

Para muchos, el Mundial 2026 finalmente escribe el capítulo que Supercampeones dejó pendiente hace más de dos décadas.