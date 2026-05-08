Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Nuestro Mundial

Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate' para el Mundial 2026

La FIFA presentó 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum oficial del Mundial 2026 interpretado por Jessie Reyez y Elyanna. 

Illuminate, cuarta canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA

FIFA

Autor

Karina Amaguaya

Fecha de publicación

08 may 2026 - 13:27

Unirse a Whatsapp

La FIFA anunció este viernes 8 de mayo del 2026 la cuarta canción del álbum oficial del Mundial 2026. Se trata de Illuminate, una colaboración entre por Jessie Reyez y Elyanna

El nuevo sencillo está producido por Cirkut, ganador de varios premios Grammy. "Aporta energía y ritmos culturales para iluminar a los aficionados de todo el mundo", precisó la FIFA.

Jessie Reyez y Elyanna se destacan por su estilo único y destinarán las ganancias del proyecto a diversas causas benéficas.

El estreno de Illuminate se produce después de Lighter, de Jelly Roll y Carín León; Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea. Cada uno aporta una perspectiva cultural y un sonido únicos al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Te puede interesar