Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate' para el Mundial 2026
La FIFA presentó 'Illuminate', el cuarto sencillo del álbum oficial del Mundial 2026 interpretado por Jessie Reyez y Elyanna.
Illuminate, cuarta canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA
FIFA
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 13:27
La FIFA anunció este viernes 8 de mayo del 2026 la cuarta canción del álbum oficial del Mundial 2026. Se trata de Illuminate, una colaboración entre por Jessie Reyez y Elyanna.
El nuevo sencillo está producido por Cirkut, ganador de varios premios Grammy. "Aporta energía y ritmos culturales para iluminar a los aficionados de todo el mundo", precisó la FIFA.
Jessie Reyez y Elyanna se destacan por su estilo único y destinarán las ganancias del proyecto a diversas causas benéficas.
El estreno de Illuminate se produce después de Lighter, de Jelly Roll y Carín León; Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea. Cada uno aporta una perspectiva cultural y un sonido únicos al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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