Jessie Reyez y Elyanna lanzan 'Illuminate' para el Mundial 2026

Illuminate, cuarta canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA

La FIFA anunció este viernes 8 de mayo del 2026 la cuarta canción del álbum oficial del Mundial 2026. Se trata de Illuminate, una colaboración entre por Jessie Reyez y Elyanna.

El nuevo sencillo está producido por Cirkut, ganador de varios premios Grammy. "Aporta energía y ritmos culturales para iluminar a los aficionados de todo el mundo", precisó la FIFA.

Jessie Reyez y Elyanna se destacan por su estilo único y destinarán las ganancias del proyecto a diversas causas benéficas.

El estreno de Illuminate se produce después de Lighter, de Jelly Roll y Carín León; Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, y Echo, de Daddy Yankee y Shenseea. Cada uno aporta una perspectiva cultural y un sonido únicos al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.