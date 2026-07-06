Jordan Henderson sufre aparatosa caída en festejo de Inglaterra por el Mundial 2026

El centrocampista inglés Jordan Henderson sufrió una aparatosa lesión en su brazo izquierdo tras la victoria de los Tres Leones contra México (3-2) en octavos de final del Mundial 2026. El hecho ocurrió la noche del domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

Al finalizar el encuentro, los jugadores ingleses acudieron a un costado de la cancha para festejar el triunfo con sus aficionados. Sin embargo, nadie contaba con la lesión del jugador de 36 años.

Según las imágenes difundidas, el excapitán del Liverpool intentó saltar una valla publicitaria, pero apoyó mal su mano, la cual se deslizó e impactó contra el suelo, resistiendo todo el peso del cuerpo y provocándole una grave lesión. Sus compañeros solicitaron asistencia médica de inmediato.

Después del encuentro, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó que se trataba de una lesión "bastante grave". Horas más tarde, varios medios británicos informaron que Henderson sufrió una fractura de muñeca que requerirá tratamiento quirúrgico, por lo que quedó descartado para el resto de la Copa del Mundo.

Los octavos de final del Mundial 2026 ya perfilan a los primeros clasificados

La lesión empañó una noche histórica para Inglaterra, que avanzó a los cuartos de final tras eliminar a México. Aunque Henderson no disputó ni un minuto del partido —su única participación en el torneo había sido un ingreso desde el banquillo en la fase de grupos—, es uno de los líderes del vestuario y su baja representa un golpe anímico para el equipo de Tuchel.