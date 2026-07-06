EN VIVO | Portugal vs. España por un cupo a cuartos de final del Mundial 2026

Pedro Neto, Ruben Neves, Matheus Nunes, Samu Costa y Jose Sa antes del partido ante España.

Portugal y España se encuentran este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio de Dallas será el escenario de este duelo donde solo uno avanzará a la siguiente fase.

Los portugueses llegan tras eliminar a Croacia con una sólida actuación colectiva, mientras que la Roja mostró toda su jerarquía al golear a Austria y ratificar su candidatura al título. El encuentro también representa un choque de estilos y generaciones.

Cristiano Ronaldo afronta el duelo con España sin presión: 'A ver si gano mañana y meto un golito'

Portugal buscará imponer el desequilibrio de sus atacantes y la experiencia de sus referentes, mientras que España apostará por la posesión, la presión alta y la dinámica de un equipo que ha mostrado uno de los mejores funcionamientos del torneo.

El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

Minuto a minuto

Pausa de hidratación Primera pausa de hidratación. Los jugadores salen de la cancha y aprovechan para recibir indicaciones técnicas.

Qué portero tiene Portugal Diogo Costa saca dos remates de España: primero un remate desde fuera del área de Lamine Yamal y luego de Álex Baena.

El portero Diogo Costa despeja el remate de Alex Baena. Reuters

Cristiano busca el gol Unai Simón le detiene el balón a Cristiano Ronaldo, el capitán portugués remató de derecha, pero el balon terminó en el tiro de esquina.

Lo que se pierde España Mykel Oyarzabal llega solo al área de Portugal, pero el remate se desvía por el costado izquierdo del portero. Una acción clara de gol tras recibir el pase de Dani Olmo.

Portugal llega primero Joao Cancelo envía el esférico por encima del horizontal y genera la primera acción en el área española.

Empieza el partido Se mueve el balón en Dallas, arranca el partido.