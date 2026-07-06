EN VIVO | Portugal vs. España por un cupo a cuartos de final del Mundial 2026
Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto.
Pedro Neto, Ruben Neves, Matheus Nunes, Samu Costa y Jose Sa antes del partido ante España.
Reuters
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Actualizado:
06 jul 2026 - 14:23
Portugal y España se encuentran este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio de Dallas será el escenario de este duelo donde solo uno avanzará a la siguiente fase.
Los portugueses llegan tras eliminar a Croacia con una sólida actuación colectiva, mientras que la Roja mostró toda su jerarquía al golear a Austria y ratificar su candidatura al título. El encuentro también representa un choque de estilos y generaciones.
Portugal buscará imponer el desequilibrio de sus atacantes y la experiencia de sus referentes, mientras que España apostará por la posesión, la presión alta y la dinámica de un equipo que ha mostrado uno de los mejores funcionamientos del torneo.
El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.
Minuto a minuto
Minuto 22
14:22
Pausa de hidratación
Primera pausa de hidratación. Los jugadores salen de la cancha y aprovechan para recibir indicaciones técnicas.
Minuto 16
14:16
Qué portero tiene Portugal
Diogo Costa saca dos remates de España: primero un remate desde fuera del área de Lamine Yamal y luego de Álex Baena.
Minuto 11
14:11
Cristiano busca el gol
Unai Simón le detiene el balón a Cristiano Ronaldo, el capitán portugués remató de derecha, pero el balon terminó en el tiro de esquina.
Minuto 7
14:07
Lo que se pierde España
Mykel Oyarzabal llega solo al área de Portugal, pero el remate se desvía por el costado izquierdo del portero. Una acción clara de gol tras recibir el pase de Dani Olmo.
Minuto 7
14:07
Portugal llega primero
Joao Cancelo envía el esférico por encima del horizontal y genera la primera acción en el área española.
Minuto 0
14:00
Empieza el partido
Se mueve el balón en Dallas, arranca el partido.
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