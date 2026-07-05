EN VIVO I México vs. Inglaterra: partido histórico en el Azteca por los octavos de final del Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium as rain is seen before the match REUTERS/Henry Romero

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 comenzará con una hora de retraso debido a las condiciones climatológicas, informó la FIFA en un comunicado.

La FIFA dijo que se tomó la decisión debido a las condiciones climáticas adversas, incluyendo el riesgo de rayos en la proximidades del estadio Azteca, de la capital mexicana.

Horas antes del partido se registró una intensa lluvia en la zona sur de la ciudad donde se localiza el estadio, aunque eso no impidió que miles de aficionados ocuparan sus lugares en las tribunas.

El estadio Azteca luce, en su mayoría, pintado con el color verde de la camiseta mexicana, con miles de aficionados en sus asientos ondeando la bandera del país.