Más de 800 incendios forestales en 2026: Ecuador activa campaña nacional de cuidado forestal

Evitar una quema, reportar humo a tiempo y proteger los bosques son los principales mensajes de la campaña "El Fuego en Buenas Manos", presentada por el Gobierno Nacional para prevenir los incendios forestales en Ecuador.

La iniciativa reúne a varias instituciones con el objetivo de reducir las emergencias durante la temporada seca de verano y considerada de mayor riesgo.

El Gobierno Nacional coordina acciones, bajo el liderazgo del @EcuadorMAE para impulsar la campaña "El Fuego en Buenas Manos, una inciativa que busca prevenir los incendios forestales, proteger nuestros bosques y la vida que los habitan. pic.twitter.com/OXzp7oKXni — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 6, 2026

Campaña para prevenir incendios forestales en Ecuador

La campaña "El Fuego en Buenas Manos" fue presentada con la participación del ECU 911 y el Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de una estrategia para fortalecer la prevención de incendios forestales y promover el cuidado de los ecosistemas.

Durante el lanzamiento, el director nacional de Operaciones del ECU 911, Geovanny Rivera, destacó el trabajo permanente de monitoreo y coordinación que mantiene la entidad junto con los organismos de primera respuesta para atender este tipo de emergencias en todo el país.

Las autoridades recordaron que la prevención es una responsabilidad compartida e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que puedan provocar incendios, especialmente las quemas de vegetación, una de las principales causas de estos eventos.

Más de 800 alertas por incendios forestales en 2026

De acuerdo con cifras del ECU 911, entre enero y lo que va de 2026 se han recibido 828 alertas por incendios forestales a escala nacional.

En todos los casos se activaron los protocolos de respuesta con las instituciones competentes para controlar las emergencias.

Como parte de la campaña, las autoridades insisten en que, ante la presencia de humo o fuego, los ciudadanos deben reportar inmediatamente la emergencia al ECU 911, lo que permite una atención más rápida y reduce el riesgo de propagación de las llamas.

El Gobierno Nacional señaló que la iniciativa busca proteger los bosques, la biodiversidad y a las comunidades cercanas a las zonas naturales.

Además, reiteró que la participación ciudadana es clave para disminuir el impacto de los incendios forestales y preservar los recursos naturales del país.