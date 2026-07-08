Consulado de Ecuador en Nueva York suspende atención por riesgo de colapso de un edificio

Servicios de emergencia evacuaron edificios en Manhattan antes riesgo de colapso de un rascacielo.

El Consulado General del Ecuador en Nueva York anunció la suspensión temporal de la atención al público debido al riesgo de colapso de un edificio cercano en Manhattan.

A través de un comunicado difundido el 7 de julio de 2026, la representación diplomática informó que acató la disposición de las autoridades locales de cerrar los edificios ubicados dentro del perímetro.

"El Consulado General del Ecuador en Nueva York informa a la comunidad ecuatoriana que, debido a la situación emergente y excepcional derivada de un riesgo estructural en un inmueble aledaño a nuestras oficinas, las autoridades competentes han dispuesto el cierre total de los edificios ubicados en el perímetro como medida preventiva de seguridad", señaló la sede diplomática..

Como consecuencia, todas las citas consulares serán reprogramadas hasta nuevo aviso. "La atención al público se reanudará una vez que las autoridades competentes autoricen el ingreso seguro a las instalaciones", indicó el Consulado.

Ese organismo también indicó que la línea telefónica de emergencia consular se encuentra disponible para casos de accidentes, fallecimientos, personas detenidas y deportadas. El número es +1 (718) 517-1571.

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Fallo estructural de un rascacielos

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan, el martes 7 de julio, después de que las columnas estructurales de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos.

El edificio de 38 plantas que albergaba las sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

El promotor de la construcción insistió en que no había riesgo de que todo el edificio se derrumbara.

Sin embargo, las autoridades municipales advirtieron que la situación seguía siendo grave mientras trabajaban para determinar si la estructura era lo suficientemente segura como para entrar y realizar trabajos de reparación.

Funcionarios indicaron que se instalarían puntales y vigas de emergencia para reforzar el edificio.

"Dos columnas estructurales cedieron, además (hay) múltiples grietas y pisos hundidos. El edificio sigue siendo inestable. Desde que llegamos al lugar, hemos presenciado movimientos adicionales en una de las columnas comprometidas", dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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Nadie resultó herido y todos los trabajadores que participan en la reconversión del edificio han sido localizados, señaló Mandami. Añadió que el ingeniero del proyecto estaba trabajando con ingenieros estructurales para elaborar planes para apuntalar la torre.

Hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados y varias calles fueron cerradas como una medida de precaución mientras que policías y bomberos recorrían la zona, según un corresponsal de la AFP.

El alcalde afirmó que los neoyorquinos podrán "volver a entrar en estos edificios cuando tengamos plena confianza de que es seguro que lo hagan".

El canal local de cable PIX11 se vio obligado a abandonar su estudio cerca del edificio afectado en plena transmisión tras una orden de evacuación.