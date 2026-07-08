Shakira dedica emotivo mensaje a la Selección de Colombia tras su eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de tristeza entre los aficionados y también provocó la reacción de una de las artistas más influyentes del país.

A través de sus historias de Instagram, Shakira publicó un mensaje de apoyo a la selección colombiana y destacó el esfuerzo del equipo durante su participación en la Copa del Mundo. La publicación se hizo la tarde del martes 7 de julio.

La cantante barranquillera aseguró que el combinado nacional jugó el torneo "con una entrega que nos enorgullece a todos" y lamentó que el resultado no reflejara el esfuerzo realizado en la cancha. "Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", escribió la artista, en referencia a la eliminación de Colombia en la fase de los octavos de final.

Uno de los momentos más emotivos de su publicación estuvo dedicado a Luis Díaz, una de las principales figuras del equipo, quien terminó el partido entre lágrimas. Shakira afirmó que el llanto del atacante representa el sentir de millones de colombianos que acompañaron a la selección durante el Mundial.

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección". Shakira, artista colombiana.

En su mensaje, Shakira también agradeció al plantel por la entrega mostrada a lo largo del torneo y por haber representado al país con orgullo, pese a no alcanzar el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

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"Quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", concluyó la artista.

Colombia mantuvo el 0-0 ante Suiza durante los 120 minutos de juego. Sin embargo, en la tanda de penales, el equipo cafetero falló dos anotaciones, los suizos solo erraron un cobro, dejando el marcador 4-2 y sellando su clasificación. En la siguiente ronda Suiza enfrentará a Argentina.