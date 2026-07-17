Luis de la Fuente, el entrenador de España, reflexionó sobre la final del Mundial ante Argentina

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, habla con los aficionados en el Javits Center de Nueva York el 17 de julio de 2026, dos días antes de la final del Mundial.

Al seleccionador español Luis de la Fuente lo único que lo pone nervioso a menos de 48 horas de la final del Mundial ante Argentina es tener que regresar de la rueda de prensa al hotel en helicóptero, dijo este viernes en Manhattan ante más de 300 periodistas.

Preocupaciones

"Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero, eso me pone realmente nervioso. Así vinimos aquí también, en serio... De resto, lo que queremos es disfrutar de este momentazo, con tranquilidad, tener todos los sentidos puestos en la competición para tener todo controlado y pelear por ganar".

- ¿Todo o nada? -

"Es un lujo estar en una final. Para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Firmaría llegar cada año a la final y perderla. La importancia es tener la posibilidad de pelear por ganarlo y vamos a disfrutar de ese momento, con nuestras armas y virtudes ante un rival con una trayectoria espectacular".

- Guion de la final -

"Será un grandísimo espectáculo, dos superequipos, con muchas similitudes y cada uno intentará llevar el partido a dónde le interese. Pero creo que en un primer momento los dos equipos plantearemos un partido en el que el talento gane".

- ¿Cómo parar a Messi? -

"Le conocí cuando entrenaba al Sevilla en juveniles, fuimos a Barcelona y me habían hablado muy bien de un chico llamado Messi. Le hicimos un marcaje individual y en el minuto 70 cambié al jugador que le marcaba porque tenía amarilla... Íbamos 0-0 y en 15 minutos nos marcó cuatro goles... No le vamos a poner marcaje individual, tenemos que estar atentos y con una atención especial, sí... Messi es irrepetible, un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud y su comportamiento, en este Mundial espectacular que está haciendo con su edad".

- ¿Cómo está Lamine Yamal? -

"Tenía un golpe fuerte cuando el penalti el otro día (ante Francia, 2-0), un bocadillo en el muslo, muy doloroso... Aguantó el partido, tenía una ligera molestia y ayer descansó. Hoy ha participado con el resto de compañeros con total normalidad, está bien, en perfectas condiciones físicas".

- La adaptación al torneo -

"Antes de empezar esta andadura, en mayo, tuvimos una reunión con los jugadores, les conté cómo iban a desarrollarse las particularidades del Mundial; viajes, horarios... Y terminé diciendo, esto es lo que hay. Desde ese día hasta hoy ni un reproche ni una queja, orgullosos de estar aquí. Adaptación es aceptar lo que no puedes cambiar, así que a disfrutarlo".

- ¿Cómo se controla la ansiedad? -

"Siendo nosotros. Ellos han tenido estas situaciones contrarias que supieron remontar, pero es que nosotros hemos tenido situaciones similares en nuestro histórico. Creo que tenemos bastantes coincidencias, especialmente porque Scaloni y yo coincidimos en conceptos, valores y principios, que son los que mueven a los dos equipos. En esa igualdad hay que intentar ganar por detalles, ser fieles a nuestra idea e intentar imponernos, sabemos que el partido tendrá muchas alternativas. Creo que puede ser un partido muy igualado".

- Sobre el juego de Argentina -

"Tengo una admiración extraordinaria por una selección campeona de América y del Mundo. Además dirigida por un amigo mío, admiración y reconocimiento. Cada uno utilizará sus armas futbolísticas, el que mejor juegue y minimice las virtudes del rival, estará más cerca de ganar. Las propuestas futbolísticas creo que tienen muchas similitudes".

- ¿A quién le pediría consejo? -

"Ya lo he pedido... A Vicente del Bosque, por la admiración que le tengo. Es una persona que la quiero muchísimo, nos valoramos mucho, es un sabio del fútbol, ha vivido esta situación y conoce los momentos críticos, nadie mejor para que te asesore, te da tranquilidad tener pistas".