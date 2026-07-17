Karol G sorprende a sus amigos con bromas telefónicas

Karol G mostró su lado más divertido durante una dinámica organizada por la revista Elle.

La artista colombiana realizó una serie de bromas telefónicas a personas cercanas, entre ellas la cantante Becky G, a quien hizo creer que se encontraba afuera de su casa.

Durante las llamadas, Karol G también aseguró, en tono de broma, que cancelaría su próxima gira y que estaba considerando participar en un reality show.

Provocando reacciones de sorpresa entre sus amigos antes de revelar que todo formaba parte del reto.

Los videos fueron publicados por Elle en sus plataformas digitales y rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la cantante.

Karol G prepara su próxima gira

La intérprete de Si antes te hubiera conocido alista una nueva gira internacional, con la que recorrerá varios países tras el lanzamiento de su más reciente producción musical.

Aunque el calendario completo aún se presenta de forma progresiva, la artista confirmó que el tour incluirá presentaciones en América y Europa, consolidando una nueva etapa en su carrera.

Viene de recibir un importante reconocimiento

Karol G también atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria. Recientemente fue reconocida como una de las principales figuras de la música latina.

Luego de recibir un nuevo galardón internacional por el impacto de su más reciente álbum y su éxito en plataformas digitales.

La colombiana continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes de la industria musical y una de las voces femeninas con mayor proyección a nivel global.