Mbappé se convierte en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 22 goles

Kylian Mbappe celebra su gol a Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Munndial 2026.

Kylian Mbappé superó este sábado 18 de julio al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles, tras anotar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al portero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del mediapunta francés y poner el 4-3 provisional a favor de los ingleses.

No osbtante, al finalizar el partido, Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026, en un partido lleno de goles. El marcador terminó 6-4 a favor de los ingleses.

Declan Rice (4'), Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y Jude Bellingham (90+8') fueron los autores de la victoria.