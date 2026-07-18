Nueva York bajo el agua: tormentas e inundaciones repentinas colapsan calles, metro y viviendas

Calles anegadas, estaciones de metro afectadas, vehículos atrapados y viviendas inundadas marcaron una jornada de emergencia en el área triestatal.

Las tormentas atravesaron los cinco distritos de Nueva York, donde la lluvia cayó con intensidad durante varias horas.

Las precipitaciones generaron inundaciones repentinas en diferentes sectores de la ciudad y complicaron la movilidad de miles de personas.

Videos difundidos en redes sociales muestran calles completamente cubiertas por el agua, mientras vecinos y conductores intentaban desplazarse en medio de las fuertes corrientes.

El metro y las calles quedaron bajo el agua

Uno de los puntos más afectados fue la estación Court Square, en Queens, donde los pasajeros tuvieron que caminar con cuidado para evitar las zonas inundadas de la plataforma de la línea E del metro.

En Flushing, varios vehículos quedaron atrapados por el nivel del agua y decenas de personas fueron vistas avanzando con dificultad por calles completamente anegadas.

Heavy rain events are hitting us more and more often.



We really need a subway system that can handle it without flooding.



(This is today in the Jackson Heights-Roosevelt Av station) pic.twitter.com/oYeMryOFtT — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) July 19, 2026

Viviendas también resultaron afectadas

Las lluvias no solo impactaron la infraestructura vial. Un residente compartió imágenes del interior de su vivienda, donde el agua inundó por completo el sótano tras las intensas precipitaciones.

En Newark, Nueva Jersey, también se registraron escenas similares. Un hombre fue grabado mientras caminaba entre agua que le llegaba hasta la cintura después de las tormentas que afectaron gran parte del área de los Tres Estados.

A man was seen wading through waist-high water after storms brought flooding to Newark and across much of the Tri-State area. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/4rSUVsQ2sV — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Se mantienen las alertas por nuevas inundaciones

Las autoridades emitieron una alerta de inundaciones repentinas para sectores de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester, vigente hasta las 23:30, debido al riesgo de nuevas lluvias.

Aunque la alerta por tornado para Nueva Jersey expiró, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia por la posibilidad de nuevas inundaciones en las zonas que ya registraron mayores afectaciones durante la jornada.

In Queens, a firetruck had to drive through water deep enough to float an SUV so firefighters could rescue drivers stranded on the hood of a truck. More: https://t.co/Ldm4RLDfiA pic.twitter.com/fbh2CPr5tv — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Autoridades piden evitar zonas inundadas

Los equipos de emergencia reiteraron el llamado a la población para no ingresar a calles, carreteras o edificios inundados, debido al riesgo que representan las corrientes de agua y las estructuras comprometidas.

Las labores de monitoreo y respuesta continúan mientras las autoridades evalúan los daños ocasionados por las tormentas y mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la región.