Mbappé encabeza la lista de los mejores goleadores de la historia de los Mundiales de fútbol

Clasificación de los mejores goleadores de la historia de los Mundiales luego de que Kylian Mbappé anotó dos tantos contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto de Norteamérica 2026 este sábado y superó a Lionel Messi como el máximo artillero:

Kylian Mbappé (FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018)

(FRA) 22 goles en 22 partidos (desde 2018) Lionel Messi (ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006)

(ARG) 21 goles en 33 partidos (desde 2006) Miroslav Klose (GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014)

(GER) 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014) Ronaldo (BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006)

(BRA) 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006) Gerd Müller (GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974)

(GER) 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974) Harry Kane (ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018)

(ENG) 14 goles en 18 partidos (desde 2018) Just Fontaine (FRA) 13 goles en 6 partidos (1958)

(FRA) 13 goles en 6 partidos (1958) Pelé (BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970)

(BRA) 12 goles en 14 partidos (1958 a 1970) Jürgen Klinsmann (GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998)

(GER) 11 goles en 17 partidos (1990 a 1998) Cristiano Ronaldo (POR) 11 goles en 27 partidos (desde 2006)

El máximo goleador es Mbappé

Kylian Mbappé superó el sábado 18 de julio al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles, tras anotar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.