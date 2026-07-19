Trump, los Reyes de España y Sheinbaum llegaron al estadio para la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos y de México junto en la final del Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo 19 de julio de 2026 al estadio de Nueva York/ Nueva Jersey, para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

El helicóptero de Trump aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban para entrar al recinto a través de controles de seguridad reforzados.

La presidenta de México, Claudia Sheimbaum, también arribó a las 12:45 al estadio para presenciar la final de la Copa del Mundo 2026. La mandataria llegó con resguardo de seguridad.

Los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía también desearon mucha suerte a los jugadores a su llegada al estadio para ver el partido.

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio, desde las 14:00, en busca del título de la Copa del Mundo. Mira la gran final en vivo en Teleamazonas.

En Ecuador, mira el partido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y en la página web de Teleamazonas.com.

Argentina llega a este encuentro como la vigente campeona del mundo y buscará defender el título para hacer historia junto a su figura Lionel Messi.

Del otro lado estará una España que dejó atrás a Austria, Portugal, Bélgica y Francia para regresar a una final mundialista 16 años después.