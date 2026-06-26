¿Juega Messi? La gran duda de Argentina ante Jordania en el Mundial 2026

Entrenamiento de Argentina - Compass Minerals National Performance Center, Kansas City, Kansas, EE. UU. - 26 de junio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, durante el entrenamiento.

Boleto en mano, Argentina dará descanso el sábado a la mayoría de sus titulares frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial aunque nadie descarta la presencia de Lionel Messi, siempre alérgico a las rotaciones.

El gran capitán, a sus 39 años recién cumplidos, podría tener minutos o incluso partir en el once inicial a pesar de que la cita en Arlington, a las afueras de Dallas, es un mero trámite para la campeona mundial.

Este viernes el máximo goleador del Mundial participó en la última práctica que Argentina celebró todavía en Kansas City, donde tiene su campamento base en el Mundial de Norteamérica.

La escuadra de Lionel Scaloni se ejercitó en horario matinal, aprovechando un breve receso de la lluvia que cayó desde la tarde anterior, antes de emprender viaje hacia Arlington, donde el seleccionador y el zaguero Nicolás Tagliafico comparecerán ante la prensa.

La primera plaza del Grupo J ya le pertenece a Argentina gracias a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en dos exhibiciones para el recuerdo de Messi.

La actual estrella del Inter Miami anotó los cinco goles, convirtiéndose en el mayor goleador de la historia del certamen y tomando la pole position para la Bota de Oro del Mundial.

Ese trofeo es uno de los pocos ausentes del museo del Diez, pero no es su única motivación para calzarse de nuevo las botas el sábado.

Messi siempre ha defendido que mantenerse en el césped le ayuda a ganar ritmo competitivo y en esta ocasión, de no jugar el sábado, le esperaría un parón de 11 días hasta los dieciseisavos de final del 3 de julio en Miami, ante un rival aún por definir.

"No pienso en la edad"

El deseo de Messi se acentúa al encontrarse en su probable última aparición en el más trascendental de los torneos.

El pasado lunes convirtió el primer gol frente a Austria y no paró hasta asegurar el triunfo en el 90+5 tras una extenuante carrera.

Ante la prensa no pudo ocultar su cansancio, pero aseguró que se encontraba "bien" físicamente y dispuesto a jugar el siguiente partido si así lo consideraba Scaloni.

"El técnico verá si jugaré o no, o cuánto jugaré. Él solo me pregunta cómo estoy físicamente, y yo me encuentro bien", afirmó.

"Yo no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente", recalcó Messi, cuya nivel en este punto de su carrera tiene encandilado al mundo del fútbol.

Álvarez y Paz en el escaparate

En el Mundial más largo de la historia, la clasificación a la fase de eliminatorias fue sólo un paso del largo camino de Argentina hacia el bicampeonato.

La posibilidad de dar descansos no siempre está garantizada, como se demostró en Catar 2022, cuando Scaloni tuvo que alistar siempre a su mejor once después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.

El once alternativo del sábado sólo incluiría a figuras que pidan más rodaje, como el propio Messi o el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que aterrizó en Estados Unidos con varias semanas de inactividad por una fractura de dedo en la mano derecha.

Otros futbolistas de peso, como Julián Álvarez, están obligados a dar un paso adelante frente a Jordania, una escuadra ya eliminada después de dos derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

El atacante, suplente en los dos primeros partidos, pugna por el puesto con Lautaro Martínez a la vez que libra otra batalla fuera del césped para lograr su salida del Atlético de Madrid.

Las modificaciones serán más amplias en las otras líneas. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico podrían ingresar en una defensa que pierde a Cristian Romero por lesión y posiblemente reservará a Facundo Medina al encontrarse a una tarjeta amarilla de la suspensión.

Leandro Paredes también está apercibido de sanción, por lo que otros mediocampistas tienen mejores perspectivas para entrar como refresco, como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.

Tampoco se descarta una oportunidad para el joven Nico Paz, otro de los jugadores cuyo futuro se está definiendo en pleno Mundial.

Según medios españoles, el Como y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para que el mediapunta permanezca en el club italiano, previo pago de 60 millones de euros (68 millones de dólares), reservándose el equipo español una opción de recomprarlo en el futuro.