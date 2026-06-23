Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Lamine, Salah... ¿dónde está Ronaldo?

Lionel Messi ovacionado en el Estadio de Dallas tras marcar dos goles ante Austria en el Mundial 2026.

Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Lamine, Salah... todas las estrellas presentes en el Mundial han sido ya protagonistas. ¿Todas? No. Falta una. El portugués Cristiano Ronaldo, que este martes 23 de junio tendrá la ocasión ante Uzbekistán de limpiar su nombre.

Las comparaciones son especialmente odiosas en este inicio de Mundial. Messi, su alter ego durante dos décadas, lleva cinco goles en dos partidos, se ha convertido en el máximo goleador histórico de los Mundiales y el lunes clasificó a Argentina para los dieciseisavos.

Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los futbolistas del momento, han tenido también un comienzo espectacular: cuatro goles y clasificación para la segunda fase en el bolsillo.

Lucha por la Bota de Oro

Los tres, además, parecen haber entrado en una desenfrenada carrera por ganar la Bota de Oro en este Mundial.

El inglés Harry Kane, autor de un doblete frente a Croacia, tendrá la ocasión este martes de seguir en esa pelea si logra marcar ante Ghana y ayudar a los Three Lions a asegurar el pase a los cruces.

Incluso jugadores que no brillaron en el debut, como el español Lamine Yamal y el egipcio Mohamed Salah, se reivindicaron el domingo liderando la victoria de sus selecciones.

Seguramente sea el camino a seguir por Ronaldo, que pasó totalmente desapercibido en el gris debut de Portugal contra la República Democrática del Congo: 25 balones tocados (el que menos de todos los titulares), tres disparos y ninguno a puerta.

"Necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso", declaró el lunes su seleccionador, el español Roberto Martínez.

"Estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudando al grupo", añadió el técnico, que definió al jugador como un "ícono", pero no confirmó la presencia en el equipo titular.

Aunque todos en el equipo portugués han tratado en los últimos días de defender al delantero, el debate se ha instalado en Portugal sobre si Ronaldo se ha convertido, a sus 41 años, en una rémora para la Seleçao.

Motivación contra las críticas

"Es el equipo el que necesita marcar, no un individuo", le criticó Thierry Henry, antiguo goleador francés del Arsenal y del Barcelona y ahora comentarista en la cadena estadounidense FOX.

Más hiriente se mostró uno de sus rivales, el congoleño Ngal'ayel Mukau, aunque aseguró "tenerle un enorme respeto": Ronaldo "ya no es el mismo jugador que antes, ahora es mayor y a su edad ya no puede esforzarse como antes", dijo.

Seguro que las críticas han motivado más aún a Ronaldo, pero habrá que ver si el físico le acompaña para seguir aportando a una selección que llegó al Mundial como una de las favoritas al título, con una línea medular de las más afamadas del torneo.

En este Grupo K, Colombia se medirá a RD Congo en Guadalajara y se clasificará para los dieciseisavos en caso de victoria, sin tener que esperar a jugárselo todo en la última fecha frente a los portugueses.

Nueva cita para Luis Díaz

Los cafeteros, con un enorme Luis Díaz (gol y asistencia), ganaron 3-1 a Uzbekistán, pero el DT Néstor Lorenzo le sigue dando vueltas a la cabeza para encontrar un compañero ideal al delantero del Bayern Munich.

En ese partido fue titular Luis Suárez, que ha cuajado una excelente temporada en el Sporting portugués (38 goles en 53 partidos), pero no estuvo demasiado acertado y fue sustituido por Juan Camilo Hernández.

El Cucho tuvo menos protagonismo en el Betis español, aunque sus números no fueron malos (15 goles en 40 partidos). Y, sobre todo, tuvo impacto en el partido contra Uzbekistán: peleó por una pelota que parecía perdida y sacó un centro que Leandro Campaz convirtió en el 3-1 definitivo.

Antes de ese duelo en Guadalajara, en Toronto se completará el Grupo L, con el enfrentamiento en el que Panamá, sin su cerebro Adalberto Carrasquilla, se la jugará ante la Croacia de Modric.

En función del resultado del otro partido del grupo, Inglaterra-Ghana, puede ser un duelo a vida o muerte en el que perder significará volver a casa.