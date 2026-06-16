Messi iguala el récord de 16 goles en Mundiales de Klose

Con tres goles en el estreno de Argentina ante Argelia, Lionel Messi alcanzó este martes 16 de junio de 2026 el récord de 16 tantos en Copas del Mundo que ostentaba en solitario el alemán Miroslav Klose, en el mismo día en el que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales.

A pocos días de cumplir 39 años, Messi registró su triplete en los minutos 17, 60 y 77, sellando la victoria parcial de Argentina 3-0 frente a Argelia en Kansas City, antes de ser sustituido por decisión técnica y recibir una ovación cerrada del estadio.

Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022.

Aún acostumbrados a sus milagros, muchos de los más de 65 000 aficionados argentinos se frotaban los ojos ante la gesta de un jugador que está a ocho días de cumplir 39 años.

El propio Messi se emocionó hasta las lágrimas al anotar en el minuto 17 su primer gol, con el que abría su último tango en una Copa del Mundo, al fin liberado de presiones y traumas tras el éxito de Catar.

A su récord de seis Mundiales puede sumarse el miércoles Cristiano Ronaldo si salta al césped en el debut de Portugal.

Con la segunda de las dianas que le marcó a Luca Zinade, hijo del legendario Zinedine Zidane, Messi superaba la cifra de 14 goles a la que llegó el francés Kylian Mbappé con un doblete este martes.

El éxtasis en el Arrowhead Stadium, la cancha más ruidosa del mundo, llegó en el minuto 77 cuando Messi culminaba el hat trick con otro quirúrgico remate en el balcón del área.

A diez minutos del final, la afición argentina le rindió una estruendosa ovación cuando fue retirado por Lionel Scaloni, reservándolo para las próximas batallas ante Austria y Jordania por el Grupo J.