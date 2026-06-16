Luca Zidane debuta en un Mundial y busca escribir su propia historia lejos de la sombra de su padre

Luca Zidane, de Argelia, da instrucciones durante un partido amistoso internacional entre Argelia y Uruguay en el Allianz Stadium el 31 de marzo de 2026 en Turín, Italia.

El apellido Zidane vuelve a una Copa del Mundo, pero esta vez bajo los tres palos. Luca Zidane, arquero de la selección de Argelia e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, vive su debut en un Mundial absoluto durante la edición de 2026, un paso que marca un antes y un después en su trayectoria profesional.

Aunque crece en las divisiones formativas de Francia y se forma en el Real Madrid, el guardameta decide representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. Tras completar el cambio de federación en 2025, se gana un lugar como uno de los referentes del equipo africano en su regreso a la máxima cita del fútbol.

Un Mundial para consolidar su carrera

A sus 28 años, Luca Zidane llega al Mundial como portero del Granada, después de construir una carrera lejos de los grandes reflectores. Tras pasar por el Real Madrid, Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, encuentra continuidad en el conjunto andaluz, rendimiento que le abre definitivamente las puertas de la selección argelina.

ESPN destaca que esta Copa del Mundo representa la oportunidad de dejar de ser únicamente "el hijo de Zidane" y consolidarse por sus propios méritos en un escenario global. Su presencia como titular con Argelia es considerada el mayor escaparate de su carrera deportiva.

El peso de un apellido histórico

Luca reconoce en distintas ocasiones que convivir con uno de los apellidos más importantes de la historia del fútbol no siempre resulta sencillo. Sin embargo, entrenadores y compañeros destacan su personalidad, su capacidad para jugar con los pies y su perseverancia para abrirse camino sin depender del legado de su padre.

Con su estreno mundialista, el apellido Zidane vuelve a estar presente en una Copa del Mundo, esta vez defendiendo el arco de Argelia y con la posibilidad de impulsar la carrera internacional de un arquero que busca construir su propia historia.

¿Por qué Luca Zidane usa una máscara en el Mundial?

Luca Zidane disputa su debut mundialista con una llamativa máscara negra de protección tras sufrir una fractura de mandíbula y mentón a finales de abril, durante un partido con el Granada. El arquero también padeció una conmoción cerebral en esa acción y estuvo en duda para la Copa del Mundo.

Tras varias semanas de recuperación, recibió el alta médica para jugar con una máscara de fibra de carbono que protege la zona lesionada mientras completa su recuperación. Así, el hijo de Zinedine Zidane afronta su estreno en un Mundial defendiendo el arco de Argelia pese a la reciente lesión.