Messi regresa con Argentina a Miami, la ciudad que ya conquistó

Pocos esperaban que, casi tres años después de fichar por el Inter Miami, Lionel Messi fuera a disputar en esa ciudad de la Florida un partido de su sexto Mundial y, menos aún, que llegara al encuentro como máximo goleador del torneo, empatado con Kylian Mbappé.

El astro de Rosario lleva seis goles y lidera a Argentina hacia los dieciseisavos contra la sorprendente Cabo Verde, el viernes en Miami, una ciudad donde se siente de maravilla.

Su fichaje por el Inter, tras dos temporadas difíciles en el Paris Saint-Germain, podía sugerir una prejubilación para él.

A los 36 años, acababa de conquistar en Catar 2022 la Copa del Mundo que le faltaba y la MLS, menos exigente, parecía una buena forma de cerrar una carrera histórica.

Quién acompañará a Messi ¿Lautaro o Julián Álvarez?

Su juego revolucionó a su club, sin ningún título hasta su llegada, y también la liga y el fútbol en Estados Unidos.

En su primera temporada, con la ayuda de sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, llevó al Inter a alzar la Leagues Cup. Y en 2025 fue decisivo para el primer título de la MLS de su equipo.

Su influencia va más allá del terreno de juego, explica Juan Pugín, entrenador en la academia de fútbol Revo Soccer en Doral, cerca de Miami.

"Messi marcó un antes y un después de lo que significa el fútbol acá. A partir de 2023, todo el mundo se volvió fanático del Inter", asegura. "Lo notamos también mucho en la academia. Se sumaron muchos más chicos para practicar el deporte".

El rostro del 10 en murales de la Pequeña Habana y el barrio de Wynwood muestra cómo ha conquistado una ciudad más acostumbrada a apoyar a los Marlins de las Grandes Ligas, a los Dolphins de la NFL o al Heat de la NBA.