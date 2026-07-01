¿Lautaro o Julián Álvarez? El dilema de Argentina para acompañar a Messi

Scaloni define quién será el socio de Messi en los dieciseisavos.

Con Argentina entrando en la fase decisiva del Mundial, Lionel Scaloni debe resolver el debate sobre el socio ofensivo de Lionel Messi al que postulan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El ocupante de la punta de ataque es la principal incógnita del seleccionador para el duelo del viernes ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final en Miami.

Martínez, capitán del Inter de Milán, fue el titular en las tres victorias de la primera fase por delante de Álvarez, que aún no ha demostrado en Norteamérica por qué es el nueve más codiciado del mercado de fichajes.

El atacante del Atlético de Madrid ha cerrado la fase de grupos sin un gol o una asistencia en sus 143 minutos de juego ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

La Araña sigue desde lejos la pugna por la Bota de Oro del torneo entre los mejores artilleros del momento, en la que Messi está en la cima junto al francés Kylian Mbappé, ambos con seis goles.

Cuatro años atrás, cuando recién había saltado de River Plate al Manchester City, Álvarez fue el tercer máximo goleador del Mundial de Catar, con cuatro tantos en cinco partidos como titular, incluido un doblete en las semifinales ante Croacia.

A la cita de Norteamérica llegó con un mes de inactividad por una lesión de tobillo y sólo entró en el once inicial ante Jordania, cuando Scaloni alineó juntos a sus dos arietes dejando de inicio en el banco a Messi.

Ninguno de ellos sobresalió pero Lautaro salió mejor parado de la prueba al quitarse su maldición goleadora en los Mundiales, convirtiendo desde el punto de penal su primer tanto en nueve partidos en el certamen.

"No tenemos duda ni de Lautaro ni de Julián. El gol siempre es bienvenido, pero hacen un trabajo increíble", dijo Scaloni tras el juego.

"Lautaro está haciendo un trabajo espectacular, más allá de que convierta o no (...) Si hacen gol mucho mejor para el equipo y para ellos pero estamos muy contentos".