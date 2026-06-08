México promete inauguración del Mundial 2026 'en paz' en medio de protestas

México prometió el lunes que la inauguración del Mundial 2026 de fútbol se desarrollará "en paz", en medio de protestas de maestros en huelga que aprovechan la cita deportiva para presionar por sus demandas.

Los accesos a la plaza central del Zócalo en Ciudad de México -donde estará ubicado el mayor 'fan fest' del país-- están bloqueados por barreras metálicas, constató un periodista de la AFP. Decenas de personas hacían fila para pasar los controles y llegar a los comercios donde trabajan, golpeados por los cierres.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene abierto un diálogo con un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que exige aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

A los maestros se sumaron este lunes cientos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), para reclamar por la desaparición de 43 de sus compañeros en septiembre 2014, caso que desató indignación mundial.

Una docena de autobuses cargados de jóvenes y familiares de los desaparecidos y también de profesores disidentes llegaron a la capital. En uno de ellos fueron decomisados 59 explosivos artesanales, informó la policía.

La semana pasada, la megaurbe cobró dimensiones caóticas por los constantes bloqueos callejeros de los maestros, que además derribaron estatuas alusivas a jugadores del torneo de fútbol.

Y amagan con una multitudinaria protesta para el inicio del Mundial, el jueves en el estadio Azteca, y a la que están llamados familiares de personas desaparecidas.

"Vamos a garantizar... que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Justificó los bloqueos al Zócalo como una medida para "no caer en provocaciones" de reprimir las movilizaciones con la policía. México organiza por tercera vez un Mundial de fútbol, esta vez junto a Estados Unidos y Canadá.

El evento -que atrae los ojos de todo el mundo- es una ocasión propicia para "generar presión" contra el gobierno, dijo a la AFP Dinora Díaz, una maestra de 42 años en un campamento instalado por los huelguistas a pocas cuadras del Zócalo.

"¡Queremos trabajar!"

Sobre una de las barreras azules, cubiertas con pintas de todo tipo, un restaurante instaló un pequeño cartel de papel rosado escrito a mano: "sí hay servicio".

Unas 50 personas hacían fila a media mañana para cruzar el bloqueo. A unas calles, un centenar de comerciantes reclamaba la medida, que, según la cámara que los agrupa, ha generado pérdidas por 642,5 millones de pesos, unos 37 millones de dólares.

"¡Queremos trabajar!", gritaban. "Fuera vallas", "las vallas no pagan mi salario". Sheinbaum pidió paciencia mientras avanza la negociación.

"Con el Mundial esperábamos mucha venta, teníamos expectativas muy altas", lamentó José Luis Leyva, de 46 años y gerente de un restaurante.

"Está cerrado el acceso a nuestro restaurante, la gente no llega, los turistas están espantados", dijo Jonathan Herrera, mesero de 31 años que protesta contra los cierres viales en otra de las avenidas principales con colegas y comerciantes.

Entre el bullicio de las movilizaciones, Heather Lutz, una turista estadounidense de 64 años, dijo que como educadora entiende las protestas.

"A ningún gobierno le gusta que las ciudades luzcan a como son realmente" durante grandes eventos como el Mundial, señaló.

Negociación

El gabinete de Sheinbaum precisó en la rueda de prensa detalles de sus propuestas a la CNTE, desde el diseño de un nuevo mecanismo de asignación de plazas laborales hasta el planteamiento de crear una aseguradora pública que administre las pensiones de los maestros retirados.

El gobierno, sin embargo, advirtió que derogar la ley de pensiones vigente como pide el gremio es inviable e implicaría un gasto equivalente a unos 400 000 millones de dólares, explicó Martí Batres, director del instituto de seguridad social para los empleados públicos.

El gremio ha rechazado los planteamientos del gobierno, mientras que la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, llamó a los huelguistas a levantar los bloqueos y regresar a las aulas.