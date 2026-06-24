EN VIVO I México vs. República Checa por el cierre del Grupo A del Mundial 2026

La Selección de México se enfrenta a la República Checa en el Estadio Azteca en el cierre del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado azteca llega a esta última jornada de la fase de grupos con el boleto a los dieciseisavos de final plenamente asegurado, luego de haber firmado un arranque ideal gracias a sus victorias consecutivas frente a Sudáfrica y Corea del Sur.

Con la tranquilidad de la clasificación matemática, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tiene el objetivo de sellar el liderato definitivo de su sector ante su afición, para lo cual le basta con un empate.

Por el contrario, el panorama para la escuadra europea es de máxima urgencia y dramatismo en la capital mexicana. Con apenas un punto en su casillero, resultado de una derrota ante los surcoreanos y un empate frente a los africanos, los checos saltan al terreno de juego con la obligación absoluta de conseguir los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo. Cualquier otro marcador los dejaría prácticamente fuera de la competencia, lo que los fuerza a proponer un partido ofensivo y de alto riesgo desde el pitazo inicial.

Ante estas realidades opuestas, el estratega mexicano ha decidido sacudir el once inicial y apostar por la rotación de su plantilla para dar descanso a las figuras principales y evitar suspensiones por acumulación de tarjetas.

La gran novedad en la alineación del 'Tri' es la titularidad del joven talento Gilberto Mora, quien comandará el mediocampo junto a la experiencia de Edson Álvarez y Luis Romo. En el ataque, Guillermo Martínez recibe la oportunidad como referente en punta, flanqueado por Roberto Alvarado y Julián Quiñones, en un esquema que busca mantener la intensidad y el invicto en su Copa del Mundo.