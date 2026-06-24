EN VIVO I Brasil vs Escocia: ¿juega Neymar en el cierre del Grupo C del Mundial?

La definición del Grupo C de la Copa Mundial 2026 nos presenta un escenario de alta tensión en Miami, donde Brasil busca consolidar su liderato y Escocia intenta romper su histórica maldición en las fases de grupos.

La Verdeamarela, que comanda la zona con 4 puntos tras su contundente victoria 3-0 frente a Haití, necesita asegurar el triunfo para amarrar el primer lugar y evitar cruces prematuros de alta complejidad en la siguiente ronda.

La gran novedad para los dirigidos por Carlo Ancelotti es el regreso a la convocatoria de Neymar Jr., quien arrancará desde el banquillo, mientras que Raphinha se pierde el encuentro por una lesión muscular.

Por su parte, el conjunto británico llega con el ánimo a tope tras vencer por la mínima a Haití, sumando 3 unidades que lo mantienen con plenas opciones de hacer historia.

Los comandados por Steve Clarke, liderados por la experiencia de Andy Robertson y el despliegue de Scott McTominay, saben que un empate les otorgaría el boleto matemático a los dieciseisavos de final por primera vez en su trayectoria mundialista.

Fiel a su estilo, el cuerpo técnico escocés apostará por un bloque defensivo sumamente compacto y transiciones rápidas para resistir las embestidas de Vinícius Júnior y Rodrygo.

El historial juega un papel psicológico importante en la previa, ya que Escocia jamás ha podido derrotar al pentacampeón del mundo en diez enfrentamientos internacionales, registrando apenas dos empates y ocho derrotas.

El último choque directo en una gran cita nos remonta al partido inaugural de Francia 1998, donde los sudamericanos se impusieron con un ajustado 2-1. Con el arbitraje del mexicano César Ramos, este duelo promete ser una batalla táctica de David contra Goliat en un Hard Rock Stadium que lucirá completamente abarrotado.