Estas son las selecciones clasificadas a 16avos y las eliminadas del Mundial 2026

La selección de México festeja la clasificación a 16avos del Mundial 2026.

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 define los clasificados a dieciseisavos de final. Hasta este jueves 25 de junio, trece selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en la siguiente etapa del torneo.

Uno de los anfitriones y líder del Grupo A, México, aseguró su lugar con nueve puntos tras derrotar a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). En segundo puesto avanzó Sudáfrica, que sumó cuatro puntos tras vencer a Corea del Sur (1-0) y empatar con República Checa (1-1).

En el Grupo B clasificaron Suiza, líder con siete puntos, luego de empatar con Qatar (1-1), golear a Bosnia (4-1) y derrotar a Canadá (2-1). También avanzó Canadá, segunda con cuatro puntos, gracias al empate con Bosnia (1-1), y las victorias con Qatar (6-0) y Suiza (1-2).

El Grupo C quedó en manos de Brasil y Marruecos, ambos con siete unidades, tras su empate (1-1) en la última fecha. Los brasileños golearon 3-0 tanto a Haití como a Escocia. Mientras los africanos los superaron por 4-2 y 1-0, respectivamente.

Brasil golea 3-0 a Escocia y pasa a dieciseisavos como primero del Grupo C del Mundial 2026

Por su parte, Estados Unidos aseguró el primer lugar del Grupo D con seis puntos tras derrotar a Paraguay (4-1) y Australia (2-0).

En el Grupo E, Alemania selló su boleto con seis puntos, gracias a sus triunfos sobre Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1).

En el Grupo I avanzaron Francia y Noruega, ambos con seis puntos. Los franceses vencieron a Senegal (3-1) e Irak (3-0), mientras que los noruegos derrotaron a Irak (4-1) y Senegal (3-2).

Argentina se clasificó en el Grupo J con seis puntos tras imponerse a Argelia (3-0) y Austria (2-0).

En el Grupo K, Colombia aseguró su presencia en dieciseisavos con seis puntos luego de vencer a Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0).

Las plazas restantes de los grupos D, E, F, G, H, J, K y L, se definirán entre este jueves y el sábado 27 de junio. A partir del domingo arrancan los 16avos de final con las 32 selecciones clasificadas, entre ellas las ocho mejores terceras.

Selecciones que se depiden del Mundial en la primera fase

Mientras algunas selecciones celebran su clasificación, otras se quedaron sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. Entre las eliminadas confirmadas se encuentran: