Francisco Egas rompe el silencio antes del duelo con Alemania: 'La pelea no ha terminado'

Francisco Egas sobre el duelo ante Alemania: "Este grupo no está listo para irse a casa"

A pocas horas del partido decisivo frente a Alemania, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, envió un mensaje a la afición ecuatoriana este miércoles 24 de junio del 2026.

El dirigente reconoció la frustración por los resultados obtenidos en la fase de grupos, pero aseguró que la Selección mantiene intacta la convicción de luchar hasta el último minuto por la clasificación.

Egas reconoce el dolor por los resultados

A través de un pronunciamiento dirigido a los hinchas, Egas afirmó que los empates registrados por la Tricolor también han generado malestar dentro del grupo.

Señaló que los jugadores son conscientes de la expectativa generada alrededor del equipo y del respaldo recibido tanto en Estados Unidos como desde Ecuador.

El presidente de la FEF reveló además que mantuvo conversaciones con los capitanes de la Selección y aseguró que el plantel está enfocado en el compromiso ante Alemania. "Este grupo no está listo para irse a casa sin dejar todo en la cancha", expresó.

"No es momento de divisiones": Egas pide cerrar filas

Egas manifestó que no es momento de buscar responsables ni de generar divisiones alrededor de la Selección.

Indicó que habrá tiempo para analizar las decisiones tomadas durante el proceso mundialista y evaluar el futuro del combinado nacional una vez finalice la participación en el torneo.

También destacó el proyecto deportivo impulsado en los últimos años, basado en la renovación generacional y el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Según señaló, ese proceso permitió que Ecuador alcanzara nuevamente una Copa del Mundo y se mantuviera competitivo a nivel internacional.

El último aliento: La final ante Alemania

El dirigente concluyó su mensaje reiterando su respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores, al tiempo que reconoció el derecho de los aficionados a exigir resultados.

Sin embargo, insistió en que la clasificación aún está en disputa y que el equipo buscará dejar una última imagen positiva en el Mundial 2026.

Ecuador enfrentará a Alemania este jueves 25 de junio en Nueva Jersey, en un partido que definirá sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Miles de hinchas ecuatorianos acompañarán a la Tricolor en uno de los encuentros más importantes del torneo.