Comisión de Salud aprueba informe para segundo debate ley de reproducción asistida en Ecuador

Con seis votos a favor, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida.

La iniciativa busca crear un marco legal integral para regular estos procedimientos, garantizar derechos de las personas usuarias y establecer normas para su aplicación bajo criterios científicos, sanitarios y bioéticos.

Respuesta a un mandato de la Corte Constitucional

El proyecto responde al mandato de la Corte Constitucional, que dispuso la regulación de esta materia.

La propuesta incorpora disposiciones acordes con la Constitución y con los avances científicos y tecnológicos para evitar vacíos legales.

Además, plantea reglas para proteger los derechos de quienes recurren a técnicas de reproducción asistida y de los niños concebidos mediante estos procedimientos.

¿Qué contempla la propuesta?

La normativa regula las técnicas y procedimientos de reproducción asistida, establece requisitos para usuarios y donantes, determina obligaciones para los establecimientos autorizados y fortalece las competencias del Ministerio de Salud Pública, la ARCSA y el INSPI en materia de control y vigilancia.

También crea un Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y un Consejo Consultivo especializado, que apoyará el desarrollo y seguimiento de estas políticas.

Cambios incorporados para el segundo debate

Entre las principales modificaciones consta el fortalecimiento del acceso a la información médica de los donantes, manteniendo la reserva de su identidad, así como la posibilidad de incorporar nuevas técnicas autorizadas por la autoridad sanitaria.

El texto también prioriza la medicina reproductiva restauradora en casos de infertilidad y mantiene la prohibición de la gestación por sustitución, la reproducción asistida post mortem y la clonación con fines reproductivos.

Reconocimiento de la diversidad familiar

La propuesta reconoce la diversidad de estructuras familiares e incorpora el principio de la voluntad procreacional como base para determinar la filiación de los hijos concebidos mediante estas técnicas.

Asimismo, establece que la donación de gametos no podrá tener fines comerciales y únicamente permitirá el reconocimiento de los gastos derivados del procedimiento.

Observaciones durante el debate

Durante la sesión, la vicepresidenta de la comisión, Diana Blacio, señaló que el proyecto busca garantizar un acceso seguro a estos procedimientos con respeto a los derechos de las personas y al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la asambleísta Victoria Desintonio presentó observaciones relacionadas con la regulación de costos, el acceso a estos tratamientos mediante el sistema público de salud, el régimen sancionatorio y el financiamiento para la implementación de la norma.

El proyecto pasará al Pleno de la Asamblea

Tras la aprobación del informe, el proyecto será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se desarrollará el segundo debate y posteriormente se decidirá sobre su eventual aprobación.

Si la propuesta es aprobada, Ecuador contará con una legislación específica para regular las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida.