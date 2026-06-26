La Tri regresa a Columbus para continuar su concentración previa a los 16avos del Mundial 2026

Hernán Galíndez, portero de Ecuador, firma autógrafos a aficionados ecuatorianos en las afueras del hotel de concentración.

Con sonrisas plenas por el objetivo alcanzado, los seleccionados de Ecuador retornan a Columbus, su campo de concentración, para continuar su preparación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Entre fotografías y firmas de autógrafos los seleccionados retornaron este viernes 26 de junio a Ohio. Decenas de hinchas acudieron al hotel donde se hospedó La Tri para alentarlos y felicitarlos por el triunfo ante Alemania.

La delegación de Ecuador viaja desde el aeropuerto de Newark a Columbus. Por la tarde tendrán su primera práctica, enfocados en la siguientes fase del torneo.

Los dieciseisavos de final empiezan el domingo 28 de junio. Ecuador debe esperar que se termine la tercera fecha de la fase de grupos para conocer su rival y fecha del próximo partido.

Beccacece hizo un llamado a la unidad tras clasificación de La Tri en el Mundial 2026

Entre las posibles selecciones con las que Ecuador podría enfrentarse están Inglaterra y México. Eso se confirmará el sábado por la noche al finalizar los partidos de los Grupos J, K y L.