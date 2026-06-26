'La suerte es el resultado de años de trabajo', el mensaje de Pedro Vite tras la clasificación de La Tri

Pedro Vite en el partido ante Alemania en la tercera fecha del Mundial 2026.

La emoción del triunfo y la clasificación se sigue sintiendo. Ecuador consiguió marcarle dos goles a Alemania en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un hazaña que parecía casi imposible, pero que La Tri demostró que nunca hay que perder la esperanza.

Y Pedro Vite, centrocampista de la Tricolor, resaltó el sentimiento de perseverancia. "Lo que muchos llaman suerte, suele ser el resultado de años de trabajo silencioso", escribió Vite, quien fue una de las figuras del partido ante Alemania.

Para el jugador, la perseverancia es el verdadero motor que impulsa los grandes logros. "Es la consecuencia de mantenerse firme cuando otros abandonan, de seguir aprendiendo cuando otros se conforman y de continuar construyendo cuando todavía no existe evidencia de que el esfuerzo dará resultado", añadió

Mensaje de Pedro Vite, centrocampista de Ecuador, tras la victoria de La Tri ante Alemania. Captura de pantalla

El volante también invitó a valorar el proceso por encima del resultado. "La mayoría admira la cima, pero muy pocos están dispuestos a recorrer la montaña", señala en el mensaje. Una frase que refleja los sacrificios y desafíos que implica alcanzar las metas tanto dentro como fuera de las canchas.

¿Quién es Pedro Vite, el volante de Ecuador que brilló en el triunfo ante Alemania?

Finalmente, Vite destaca que "cada obstáculo superado, cada fracaso convertido en aprendizaje y cada paso dado en medio de la incertidumbre" fortalecen a las personas.

En su reflexión concluye que, "cuando el esfuerzo se sostiene en el tiempo, los resultados dejan de ser una cuestión de suerte y se convierte en una consecuencia inevitable" del trabajo realizado.