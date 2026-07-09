EN VIVO | Francia vs. Marruecos en un encuentro que reviven la semifinal de Qatar 2022
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el primer partido por los cuartos de final del Mundial 2026.
Jugadores de la selección de Francia previo al encuentro con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.
Reuters
Compartir
Actualizado:
09 jul 2026 - 15:00
Francia y Marruecos abrirán este jueves 9 de julio los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que revive el encuentro de Qatar 2026, donde los franceses ganaron 2-0 a los marroquíes. El encuentro se juega a las 15:00, en el Estadio de Boston.
Los franceses llegan motivados tras eliminar a Paraguay por 1-0, mientras que el conjunto marroquí atraviesa un momento histórico después de dejar en el camino a Canadá con una contundente victoria por 3-0.
Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Jules Koundé por el lado francés, y el talento de Brahim Díaz y Achraf Hakimi liderando a Marruecos, el encuentro enfrenta a dos selecciones con estilos distintos, pero co n el mismo objetivo: asegurar un lugar entre las cuatro mejores del mundo.
El ganador se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y dará un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo.
Minuto a minuto:
Minuto 59
16:24
Minuto 45
16:10
Empieza el segundo tiempo
Arranca la parte complementaria del partido.
Minuto 35
15:36
Bounou defiende su arco
Un remate de Desire Doue es despejado al tiro de esquina. El portero marroquí se lanzó a ras de piso para desviar el esférico.
Minuto 28
15:29
Pausa de hidratación
El partido se detiene por la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas en los banquillos.
Minuto 27
15:28
Mbappé erra el penal
Kylian Mabppé falla el cobro de tiro penal, sancionado por el juez central por una falta dentro del área.
Minuto 15
15:15
Un partido con intensidad, pero sin goles
Francia empuja hacia atrás a Marruecos, tuvo dos opciones claras para anotar gol.
Minuto 0
15:00
Empieza el partido
Suena el silbato, se mueve el balón. Francia y Marruecos van en busca de la semifinal.
Compartir