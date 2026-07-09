EN VIVO | Francia vs. Marruecos en un encuentro que reviven la semifinal de Qatar 2022

Jugadores de la selección de Francia previo al encuentro con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos abrirán este jueves 9 de julio los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que revive el encuentro de Qatar 2026, donde los franceses ganaron 2-0 a los marroquíes. El encuentro se juega a las 15:00, en el Estadio de Boston.

Los franceses llegan motivados tras eliminar a Paraguay por 1-0, mientras que el conjunto marroquí atraviesa un momento histórico después de dejar en el camino a Canadá con una contundente victoria por 3-0.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Jules Koundé por el lado francés, y el talento de Brahim Díaz y Achraf Hakimi liderando a Marruecos, el encuentro enfrenta a dos selecciones con estilos distintos, pero co n el mismo objetivo: asegurar un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

El ganador se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y dará un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Minuto a minuto:

Goooool de Francia Mbappé pone el primer tanto del partido. Con remate de derecha evadió al defensa marroquí y puso el esférico en el ángulo superior izquierdo.

Empieza el segundo tiempo Arranca la parte complementaria del partido.

Fin del primer tiempo Termina la primera parte en Boston. Francia 0-0 Marruecos.

Bounou defiende su arco Un remate de Desire Doue es despejado al tiro de esquina. El portero marroquí se lanzó a ras de piso para desviar el esférico.

Pausa de hidratación El partido se detiene por la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas en los banquillos.

Mbappé erra el penal Kylian Mabppé falla el cobro de tiro penal, sancionado por el juez central por una falta dentro del área.

Kylian Mbappé cobra el tiro penal para Francia. Reuters Kylian Mbappé cobra el tiro penal para Francia. Reuters Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé. Reuters Kylian Mbappé ejecuta el cobreo de tiro penal. Reuters Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé. Reuters Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé. Reuters

Un partido con intensidad, pero sin goles Francia empuja hacia atrás a Marruecos, tuvo dos opciones claras para anotar gol.