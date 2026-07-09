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EN VIVO | Francia vs. Marruecos en un encuentro que reviven la semifinal de Qatar 2022

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el primer partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

Jugadores de la selección de Francia previo al encuentro con Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Reuters

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizado:

09 jul 2026 - 15:00

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Francia y Marruecos abrirán este jueves 9 de julio los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que revive el encuentro de Qatar 2026, donde los franceses ganaron 2-0 a los marroquíes. El encuentro se juega a las 15:00, en el Estadio de Boston. 

Los franceses llegan motivados tras eliminar a Paraguay por 1-0, mientras que el conjunto marroquí atraviesa un momento histórico después de dejar en el camino a Canadá con una contundente victoria por 3-0.

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Jules Koundé por el lado francés, y el talento de Brahim Díaz y Achraf Hakimi liderando a Marruecos, el encuentro enfrenta a dos selecciones con estilos distintos, pero co n el mismo objetivo: asegurar un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

El ganador se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y dará un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Minuto a minuto: 

  • Minuto 59

    16:24

    Goooool de Francia 

    Mbappé pone el primer tanto del partido. Con remate de derecha evadió al defensa marroquí y puso el esférico en el ángulo superior izquierdo. 

  • Minuto 45

    16:10

    Empieza el segundo tiempo

    Arranca la parte complementaria del partido.

  • Minuto 45+6

    15:51

    Fin del primer tiempo

    Termina la primera parte en Boston. Francia 0-0 Marruecos.

  • Minuto 35

    15:36

    Bounou defiende su arco

    Un remate de Desire Doue es despejado al tiro de esquina. El portero marroquí se lanzó a ras de piso para desviar el esférico. 

  • Minuto 28

    15:29

    Pausa de hidratación

    El partido se detiene por la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas en los banquillos. 

  • Minuto 27

    15:28

    Mbappé erra el penal

    Kylian Mabppé falla el cobro de tiro penal, sancionado por el juez central por una falta dentro del área. 

Kylian Mbappé cobra el tiro penal para Francia.

Reuters

Kylian Mbappé cobra el tiro penal para Francia.

Reuters

Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé.

Reuters

Kylian Mbappé ejecuta el cobreo de tiro penal.

Reuters

Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé.

Reuters

Yassine Bounou ataja el penal ejecitado por Kylian Mbappé.

Reuters

  • Minuto 15

    15:15

    Un partido con intensidad, pero sin goles 

    Francia empuja hacia atrás a Marruecos, tuvo dos opciones claras para anotar gol.

  • Minuto 0

    15:00

    Empieza el partido

    Suena el silbato, se mueve el balón. Francia y Marruecos van en busca de la semifinal. 

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