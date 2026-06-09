Ronaldinho debuta como productor musical con el lanzamiento de 'Camisa 10'

El astro del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho, oficializó este martes el estreno de 'Camisa 10', su álbum debut como productor bajo el sello internacional Tu Musica. Este ambicioso proyecto discográfico cristaliza un anhelo personal que acompañó al campeón del mundo con Brasil durante toda su trayectoria deportiva, marcando su transición definitiva hacia la industria del entretenimiento musical.

La placa destaca por su ambicioso alcance global al convocar a 44 artistas procedentes de 18 naciones. La propuesta sonora rompe fronteras con una selección de géneros diversos que transitan con fluidez desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano, hasta el pop urbano, el trap y el reggaetón, consolidando una propuesta rítmica de carácter universal.

El exfutbolista del PSG, FC Barcelona y AC Milan no se limita al rol de productor, sino que participa activamente prestando su voz en los temas 'Perfil', 'Vamos Celebrar' y 'La Verde'. En estos cortes, el brasileño comparte créditos con figuras de renombre internacional como el estadounidense Pitbull y los exponentes de la música regional mexicana Luis R. Conriquez y Tony Aguirre.

"Este lanzamiento marca el inicio de Tu Música como sello discográfico internacional, bajo la dirección ejecutiva de Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis."

La nómina de invitados de 'Camisa 10' incluye a estrellas de la música urbana como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Sean Paul y la agrupación argentina Ke Personajes, además de la participación del ecuatoriano Alex Krack. Asimismo, la presencia de artistas originarios de mercados tan distantes como Corea del Sur, Nigeria y Francia aporta una marcada identidad multicultural al corte final.

La representación europea cuenta con un fuerte acento español gracias a la participación del DJ Kiko Rivera y del pionero del electro-latino, Juan Magán.

Como detalle especial, la pieza que abre el álbum corre a cargo de Sean Paul, uno de los ídolos musicales más admirados por Ronaldinho desde hace años, consolidando un proyecto que busca conectar culturas a través de una red musical global.