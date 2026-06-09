20 años del debut de Ecuador en Alemania 2006, se recuerda su victoria ante Polonia

La Selección Ecuatoriana de Fútbol en su participación en el Mundial de Alemania 2006.

Antes de que la generación de Antonio Valencia, Enner Valencia o Moisés Caicedo tomara la posta, hubo un día que marcó para siempre la historia del fútbol ecuatoriano. Fue el 9 de junio de 2006, exactamente hace 20 años, cuando Ecuador debutó en la Copa del Mundo de Alemania y dejó una huella imborrable.

En el estadio de Gelsenkirchen, el equipo entonces dirigido por Luis Fernando Suárez hizo su debut ante la selección de Polonia, que llegaba como favorita de aquel Mundial. No obstante, aquella tarde La Tri le demostró al mundo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío.

A los 24 minutos apareció Carlos Tenorio. El delantero esmeraldeño aprovechó un centro de Ulises de la Cruz y, con un certero cabezazo, convirtió el primer gol de Ecuador en esa cita mundialista.

"Fue una de nuestras jugadas preparadas, que era nuestro fuerte. Yo ya conocía al central de Polonia, ya abría la ruta del marcador y la motivación de toda la gente en el estadio era una locura total”, recuerda "El Demoledor" en Pasaporte a la Gloria.

Polonia intentó reaccionar, pero Ecuador mostró orden, personalidad y una gran actuación colectiva. La sentencia llegó a los 80 minutos. Agustín Delgado, máximo referente ofensivo de aquella generación, conectó un centro de Jaime Iván Kaviedes y estableció el definitivo 2-0.

El "Tin" corrió hacia las cámaras y protagonizó una de las celebraciones más recordadas en la historia de La Tricolor. Entre sonrisas y emoción, festejó el gol al estilo de su compañero y amigo, Walter 'Mamita' Calderón.

Aquella imagen se convirtió en un símbolo de la espontaneidad y la alegría con la que Ecuador vivía su segunda Copa del Mundo.

"Así festejaba la 'Mamita' Calderón en el Cuenca. Él se quedó del Mundial y dijimos con Agustín: culquiera de los dos que haga un gol en el Mundial festejamos como la 'Mamita' Calderón festejaba en el Deportivo Cuenca", relata Édison Méndez.

El festejo de Agustín Delgado tras marcar un gol en el Mundial de Alemania 2006. AFP

Más allá del resultado, esa victoria representó un punto de inflexión. Fue el primer triunfo de Ecuador en dicha cita mundialista y el impulso que llevaría al combinado nacional a vencer posteriormente a Costa Rica y clasificar, por primera vez, a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Han pasado dos décadas desde aquella tarde en Alemania, pero el recuerdo sigue intacto. Los goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado, y la emoción de millones de ecuatorianos permanecen como parte de uno de los capítulos más felices del fútbol nacional.

Hoy, martes 9 de junio de 2026, La Tri, al mando del argentino Sebastián Beccacece, está cerca de escribir una nueva página en su historia mundialista. Faltan dos días para el Mundial 2026 y faltan cinco para el debut de Ecuador en su quinta Copa del Mundo.

Porque hace 20 años, Ecuador no solo ganó un partido. Ese 9 de junio de 2006, La Tri comenzó a escribir uno de los capítulos más memorables de su trayectoria mundialista.

Hoy, martes 9 de junio de 2026, La Tri, al mando del argentino Sebastián Beccacece está cerca de escribir una nueva página en su historia mundialista. Faltan dos días para el Mundial 2026 y faltan cinco para el debut de Ecuador en su quinta Copa del Mundo.