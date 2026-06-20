Nansana Dance Kids baila una canción ecuatoriana durante el Mundial 2026

Los Nansana Dance Kids, un grupo infantil de Uganda reconocido por viralizar coreografías de canciones latinoamericanas, volvió a captar la atención de los ecuatorianos al publicar un video en el que baila el tema creado para una campaña de Marcimex en el marco del Mundial 2026.

La agrupación, integrada por niños y jóvenes de la localidad de Nansana, ha ganado millones de reproducciones en redes sociales gracias a sus presentaciones con instrumentos elaborados con materiales reciclados y su interpretación de canciones de distintos países. En los últimos meses también ha dedicado varios videos a temas ecuatorianos.

La publicación más reciente muestra a los bailarines interpretando la canción de la campaña mundialista de Marcimex, acompañada de la coreografía que se ha popularizado en redes sociales. El video fue compartido por la marca, que destacó cómo el tema "cruzó fronteras" y llegó hasta el continente africano.

Este enfoque pone el protagonismo en Nansana Dance Kids, que es el hecho noticioso, mientras que Marcimex aparece como contexto y no como el sujeto principal de la información.