La afición ecuatoriana vive una fiesta en el banderazo de Kansas
Cientos de hinchas se reúnen antes del partido de Ecuador y convierten el encuentro previo en una celebración tricolor.
La hinchada ecuatoriana tiñe de amarillo el banderazo en Kansas
Diario Extra
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Actualizado:
20 jun 2026 - 13:47
La previa del partido de Ecuador también se juega fuera del estadio. Cientos de hinchas tricolores participaron en el tradicional banderazo en Kansas, donde el ambiente se llena de camisetas amarillas, banderas, música y cánticos para alentar a la selección.
El banderazo se convierte así en una auténtica fiesta ecuatoriana, reflejando el entusiasmo de la hinchada que acompaña a la selección en cada paso de su camino mundialista.
El ambiente también estuvo acompañado de presentaciones artísticas que animaron a los aficionados durante la previa. Cantantes ecuatorianos, presentadores de televisión, creadores de contenido y marcas nacionales participaron en la jornada, convirtiendo el banderazo en una celebración de la cultura ecuatoriana antes del encuentro de la Tri frente a Curazao
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