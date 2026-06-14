'No es una vergüenza' perder 7-1 contra Alemania, afirma DT de Curazao

Las lágrimas de Dick Advocaat en el himno de Curazao emocionan al Mundial

El debut histórico de Curazao en una Copa del Mundo dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Dick Advocaat, entrenador de la selección caribeña, rompió en llanto mientras sonaba el himno nacional antes del partido frente a Alemania.

Las cámaras captaron al experimentado técnico neerlandés visiblemente conmovido durante la ceremonia previa al encuentro disputado en Houston. El momento tomó aún más fuerza por la presencia de su hija, quien acompañó al entrenador en este histórico estreno mundialista.

Medios deportivos neerlandeses y caribeños destacaron que Advocaat vivió con mucha emoción el hecho de dirigir a Curazao en su primera participación en una Copa del Mundo, especialmente acompañado de su familia en las tribunas.

A sus 78 años, el estratega se convirtió además en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista, sumando otro capítulo especial a una extensa carrera en el fútbol internacional.

El llanto de Advocaat rápidamente se viralizó en redes sociales y fue uno de los momentos más comentados del debut de Curazao en el Mundial 2026.