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EN VIVO | Alemania 5-1 Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

Las selecciones de Alemania y Curazao debutan este domingo 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Jugadores de Alemania

AFP

Autor

Teleamazonas.com

Actualizado:

14 jun 2026 - 11:54

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La competencia no para en el Mundial 2026. Este domingo 14 de junio Alemania se enfrenta a Curazao. El partido, correspondiente al Grupo E, arranca a las 12:00 (hora de Ecuador) y se juega en el Estadio de Houston. 

El encuentro genera expectativa por el debut de Curazao en una Copa del Mundo y lo hace ante una de las selecciones con más experiencia en el torneo mundial. 

Sigue el minuto a minuto: 

  • 14/06/2026

    13:42

    77' Gooool de Alemania

    ¡Son seis! Alemania anota el sexto gol del encuentro. Julian Nagelsmann anotó el tanto con un remate de derecha que la defensa caribeña no pudo despejar.  

  • 14/06/2026

    13:40

    75' Curazao quiere descontar 

    La selección caribeña busca descontar el marcador, pero los remates se pierden por fuera del arco. 

  • 14/06/2026

    13:34

    69' Minuto de hidratación

    Con el festejo del quinto gol de Alemania, el partido se pausa para el minuto de hidratación. 

  • 14/06/2026

    13:32

    68' Gooool de Alemania 

    Porque no hay quinto malo, Alemania anota el 5-1 ante Curazao con gol de Nathaniel Brown.

  • 14/06/2026

    13:31

    66' gol anulado para Curazao

    Curazao llega al arco de Neuer pero el gol es anulado por posición adelantada. 

  • 14/06/2026

    13:28

    62' Sané es imparable

    Eld elantero alemán Leroy Sané es una de las figuras del partido con llegadas clave al área rival. 

  • 14/06/2026

    13:26

    61' Curazao estuvo cerca

    Leandro Bacuna estuvo cerca de anotar para Curazao con un cabezazo, tras un tiro libre, pero se perdió por encima del horizontal. 

  • 14/06/2026

    13:14

    49' Curazao se salva

    El portero caribeño, Eloy Room, despeja un tiro de esquina que pasó frente al arco. 

  • 14/06/2026

    13:11

    47' Gooool de Alemania

    Alemania aprovecha la oportunidad para colocar el cuarto gol a través de Jamal Musiala. 

  • 14/06/2026

    13:09

    Empieza el segundo tiempo

    Las selecciones en cancha, empieza el segundo tiempo. 

  • 14/06/2026

    12:53

    Fin del primer tiempo

    Finalikza el primer tiempo en Houston, Alemania 3-1 Curazao.

  • 14/06/2026

    12:50

    45+4' Gooool de Alemania 

    Havertz anota el tercer tanto para Alemania, lo hizo desde el punto penal con un remate de izquierda engaña al portero y pone el 3-1

  • 14/06/2026

    12:48

    44' Un partido de infarto 

    Curazao se salva, el esférico se pasea por su área entre remates fallidos de Alemania y despejes cortos de la defensa caribeña.

  • 14/06/2026

    12:40

    38' Goool de Alemania

    El tercer intento terminó en gol. Nico Schlotterbeck anota el segundo tanto para Alemania tras recibir un hermoso centro de Nathaniel Brown, que nació en el tiro de esquina. 

  • 14/06/2026

    12:30

    29' Alemania busca el segundo

    Tres tiros de esquina en menos de dos minutos. Un cabezazo del alemán Nico Schlotterbeck fue despejado por el portero Eloy Room.

  • 14/06/2026

    12:26

    22' Minuto de hidratación

    El partido se pausa un minuto para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • 14/06/2026

    12:24

    20' Gooool de Curazao

    Curazao empata el marcador con gol de Livano Comenencia. Un remate de zurda dejó sin posibilidades al portero alemán. 

  • 14/06/2026

    12:21

    17' Alemania presiona

    La selección dirigida por Julian Nagelsmann se mueve ampliamente en el área de 'La Ola Azul' buscando más anotaciones. 

  • 14/06/2026

    12:14

    11' Remate desviado

    Sané llega hasta el área rival y un remate de derecha es desviado por el defebsa azul. 

  • 14/06/2026

    12:09

    6' Gooool de Alemania

    Alemania se adelanta en el marcador con gol de Félix Nmecha. Un potente remate de derecha puso el esférico en el arco de Curazao. 

  • 14/06/2026

    12:02

    Empieza el partido

    Se mueve el balón en el Estadio Houston, Alemania enfrenta a Curazao. 

  • 14/06/2026

    11:59

    Suena el himno de Curazao

    La selección de Curazao entonó su himno por primera vez en una Copa del Mundo. Jugadores y aficionados muestran su emoción y cantan a viva voz. 

  • 14/06/2026

    11:52

    Equipos en cancha

    Ubicadas en el centro de la cancha, las selecciones se preparan para la ceremonia de himnos. Las banderas de sus países las rodean. 

Alineaciones confirmadas: 

Así jugará Alemania su primer partido del Mundial 2026. 

Curazao tqambién confirmó su once oficial. 

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