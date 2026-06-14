EN VIVO | Alemania 5-1 Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

La competencia no para en el Mundial 2026. Este domingo 14 de junio Alemania se enfrenta a Curazao. El partido, correspondiente al Grupo E, arranca a las 12:00 (hora de Ecuador) y se juega en el Estadio de Houston.

El encuentro genera expectativa por el debut de Curazao en una Copa del Mundo y lo hace ante una de las selecciones con más experiencia en el torneo mundial.

Sigue el minuto a minuto:

77' Gooool de Alemania ¡Son seis! Alemania anota el sexto gol del encuentro. Julian Nagelsmann anotó el tanto con un remate de derecha que la defensa caribeña no pudo despejar.

75' Curazao quiere descontar La selección caribeña busca descontar el marcador, pero los remates se pierden por fuera del arco.

69' Minuto de hidratación Con el festejo del quinto gol de Alemania, el partido se pausa para el minuto de hidratación.

68' Gooool de Alemania Porque no hay quinto malo, Alemania anota el 5-1 ante Curazao con gol de Nathaniel Brown.

66' gol anulado para Curazao Curazao llega al arco de Neuer pero el gol es anulado por posición adelantada.

62' Sané es imparable Eld elantero alemán Leroy Sané es una de las figuras del partido con llegadas clave al área rival.

61' Curazao estuvo cerca Leandro Bacuna estuvo cerca de anotar para Curazao con un cabezazo, tras un tiro libre, pero se perdió por encima del horizontal.

49' Curazao se salva El portero caribeño, Eloy Room, despeja un tiro de esquina que pasó frente al arco.

47' Gooool de Alemania Alemania aprovecha la oportunidad para colocar el cuarto gol a través de Jamal Musiala.

Empieza el segundo tiempo Las selecciones en cancha, empieza el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo Finalikza el primer tiempo en Houston, Alemania 3-1 Curazao.

45+4' Gooool de Alemania Havertz anota el tercer tanto para Alemania, lo hizo desde el punto penal con un remate de izquierda engaña al portero y pone el 3-1

44' Un partido de infarto Curazao se salva, el esférico se pasea por su área entre remates fallidos de Alemania y despejes cortos de la defensa caribeña.

38' Goool de Alemania El tercer intento terminó en gol. Nico Schlotterbeck anota el segundo tanto para Alemania tras recibir un hermoso centro de Nathaniel Brown, que nació en el tiro de esquina.

29' Alemania busca el segundo Tres tiros de esquina en menos de dos minutos. Un cabezazo del alemán Nico Schlotterbeck fue despejado por el portero Eloy Room.

22' Minuto de hidratación El partido se pausa un minuto para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

20' Gooool de Curazao Curazao empata el marcador con gol de Livano Comenencia. Un remate de zurda dejó sin posibilidades al portero alemán.

17' Alemania presiona La selección dirigida por Julian Nagelsmann se mueve ampliamente en el área de 'La Ola Azul' buscando más anotaciones.

11' Remate desviado Sané llega hasta el área rival y un remate de derecha es desviado por el defebsa azul.

6' Gooool de Alemania Alemania se adelanta en el marcador con gol de Félix Nmecha. Un potente remate de derecha puso el esférico en el arco de Curazao.

Empieza el partido Se mueve el balón en el Estadio Houston, Alemania enfrenta a Curazao.

Suena el himno de Curazao La selección de Curazao entonó su himno por primera vez en una Copa del Mundo. Jugadores y aficionados muestran su emoción y cantan a viva voz.

Equipos en cancha Ubicadas en el centro de la cancha, las selecciones se preparan para la ceremonia de himnos. Las banderas de sus países las rodean.

Alineaciones confirmadas:

Así jugará Alemania su primer partido del Mundial 2026.

Curazao tqambién confirmó su once oficial.