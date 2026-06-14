Mundial 2026: Alemania vs. Curazao se verá este domingo 14 de junio por Teleamazonas

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 14 de junio con otro encuentro que podrá verse en diferido para Ecuador por redes de Teleamazonas.

El compromiso enfrentará a Alemania y Curazao, en un duelo correspondiente al Grupo E del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección alemana debutará en el certamen frente a una Curazao que hace historia al disputar por primera vez una Copa del Mundo. El encuentro genera expectativa por el estreno mundialista del conjunto caribeño ante una de las selecciones más ganadoras del fútbol internacional.

Los aficionados podrán disfrutar de este partido dentro de la programación especial de Teleamazonas dedicada al Mundial 2026.

Partido diferido del domingo 14 de junio (hora de Ecuador)

23:00 | Alemania vs. Curazao

La Copa del Mundo sigue dejando partidos históricos y grandes emociones en el arranque de la fase de grupos.